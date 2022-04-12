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≡ Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43987
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 10:42
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ДТП произошло на ул. Карбекова, возле цветочного магазина "Лейла". Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" на "зебре" наехал на двух женщин. Как сообщают очевидцы, нерегулируемый пешеходный переход не освещен и ДТП там происходят не впервые.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
802
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 10:42
#1
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Цитата:
Как сообщают очевидцы, нерегулируемый пешеходный переход не освещен

Источник:


Неосвещённый нерегулируемый пешеходный переход ну ни чем не оправдывает водятла
который скорее всего был тазике с номерами РФ
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8422
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 11:01
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
скорее всего был тазике с номерами РФ

лишь бы ляпнуть как будто не от прокладки между рулем и сиденьем зависит безопасность движения... Но пресс-служба то сообщает
Цитата:
Водитель - житель Аркалыка,
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5192
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 11:07
#3
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Очень любопытно посмотреть статистику сколько нынче женщин за рулём, по своему опыту (35лет) скажу, автоледи никогда не будет сигналить, моргать фарами и в наглую обгонять и создавать аврийку по чем зря.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16908
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 11:41
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
который скорее всего был тазике


тазике, это кто?
Нурике,Мереке знаю.
тазике- первый раз слышу.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15183
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 12:03
#5
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Цитата:
yudjin:
как будто не от прокладки между рулем и сиденьем зависит безопасность движения.

Ну тут может быть связь. Слишком хитромудрые поехали в РФ покупать машины и ставить их там на учет. А если человек хитромудрый - он везде себя так ведёт, в том числе и на дороге - чуть превысил скорость, потому что ему надо, чуть подрезал, чуть знак проигнорировал.
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