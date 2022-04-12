Отправлено: - 10:51

ACROS:

Ну и "Бессмертный Полк" нужно проводить в РЕАЛЬНОМ времени, кому нужен этот ЭРЗАЦ бессмертный полк ОНЛАЙН- чего и кого мы БОИМСЯ ??

Цитата:Ясно же, политика....Но разве это остановит кустанайцев? Многие и я в том числе с портретами и пойдут в колонне. Как будто портреты переносчики вируса или еще чего-то...Какая чиновникам разница с чем в руках пойдут люди в колонне?