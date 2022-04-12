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≡ Отпразднуем, как до пандемии! - День единства, День защитника Отечества и День Победы отметят массовыми гуляниями в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43987
Отпразднуем, как до пандемии! - День единства, День защитника Отечества и День Победы отметят массовыми гуляниями в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 09:55
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Майские праздники в Костанае планируют отмечать в масштабах доковидного периода благодаря благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом сообщили на аппаратном совещании в горакимате.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16908
Re: Отпразднуем, как до пандемии! - День единства, День...
Отправлено: 12.04.22 - 09:55
#1
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главное чтобы погода не подкачала.
смотрим прогнозы.
1 мая ,пасмурно, плюс 16,перед этим 30 апреля-солнечно
9 мая- ,солнечно,плюс 17,а вот 8 мая- дождь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3003
Re: Отпразднуем, как до пандемии! - День единства, День...
Отправлено: 12.04.22 - 10:44
#2
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Цитата:
alex_60:
главное чтобы погода не подкачала


Для меня главное: - что бы дожди были непрерывно до 15 мая, потом сухо, это и есть НЕ ПОДКАЧАЛА.
А, если серьёзно - приятно что такая обширная программа празднования Дня Победы.

И что такое ОДИН миллион тенге, надо побольше - по ДЕСЯТЬ миллионов.

Ну и "Бессмертный Полк" нужно проводить в РЕАЛЬНОМ времени, кому нужен этот ЭРЗАЦ бессмертный полк ОНЛАЙН- чего и кого мы БОИМСЯ ??

Мы отдаём ДАНЬ памяти ВСЕМ участникам Великой Победы, независимо от национальности.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8422
Re: Отпразднуем, как до пандемии! - День единства, День...
Отправлено: 12.04.22 - 10:48
#3
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Цитата:
На 18 часов запланирована высадка деревьев на аллее Дружбы (набережная по улице Гашека).

А смысл, если их не поливают и не ухаживают. Вот, то позорище "дружбы", которое там есть сейчас. Снято 22 июня прошлого года.




[img][/img]


Цитата:
сказал после доклада аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Нужно изучить нашу почву, какие более ценные породы. Источник:

Правильно, под это дело распилить несколько миллионов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8422
Re: Отпразднуем, как до пандемии! - День единства, День...
Отправлено: 12.04.22 - 10:51
#4
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Цитата:
ACROS:
Ну и "Бессмертный Полк" нужно проводить в РЕАЛЬНОМ времени, кому нужен этот ЭРЗАЦ бессмертный полк ОНЛАЙН- чего и кого мы БОИМСЯ ??

Ясно же, политика....
Но разве это остановит кустанайцев? Многие и я в том числе с портретами и пойдут в колонне. Как будто портреты переносчики вируса или еще чего-то...
Какая чиновникам разница с чем в руках пойдут люди в колонне?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5192
Re: Отпразднуем, как до пандемии! - День единства, День...
Отправлено: 12.04.22 - 10:53
#5
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Надо полагать настоящим ветеранам которые отдали здоровье ради победы нынче было бы самому молодому сто лет, если таковые есть конечно внукам один лям не помешает, однако я буду пристально следить за этим
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