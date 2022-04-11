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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15182
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 19:48
#12286
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Цитата:
111:
А надо как Соловьевы и прочие политики

Да по-разному надо - в зависимости от того какая цель у сказанного.
Мне нравится вот эта пародия на Лаврова:



Причем человек для которого русский не родной не поймет шутки юмора.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
416
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 20:10
#12287
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Власти Польши силой заняли здание, принадлежащее посольству.
Вот это уже серьёзно. Можно расценивать как вторжение на территорию России.
Территория посольства является территорией государства, кому принадлежит посольство!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 20:30
#12288
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Цитата:
Victor Yang:
Причем человек для которого русский не родной не поймет шутки юмора.

Вот видишь, как ты быстро сделался россиянином..
Я думал этот Мединского будет играть..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
355
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 20:32
#12289
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Цитата:
YESNO:
Власти Польши силой заняли здание, принадлежащее посольству. Вот это уже серьёзно. Можно расценивать как вторжение на территорию России. Территория посольства является территорией государства, кому принадлежит посольство!

Да прям. Заберут польскую недвижимость у себя и всё. Американские шестёрки только орать и гадить по мелкому могут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16098
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 20:32
#12290
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Цитата:
abaika95:
А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще А текст МО может какой угодно давать

Дня через три можно ждать "настоящие" фото от СБУ с трупами мирных стариков, женщин и детей в этом ангаре, над которыми лично зверствовал сам...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
416
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 21:55
#12291
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Цитата:
Власти Нижнего Новгорода проведут конкурс на лучшие бомбоубежища

Администрация Нижнего Новгорода постановила до конца мая провести смотр-конкурс 2022 года на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), расположенных на территории города. Районным администрациям поручено провести сравнение и затем определить победителей в трех условных группах: защитные сооружения вместимостью до 150 человек, от 151 до 600 человек, и свыше 600 человек. Окончательные итоги подведет городская комиссия.

Плановый смотр-конкурс состояния гражданских укрытий проводится по инициативе управления МЧС. Он нацелен на сохранение ЗС ГО, обеспечение условий их эксплуатации и поддержание в постоянной готовности, говорится в постановлении администрации.
Коммерсант.RU
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2142
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 22:38
#12292
Комментарий проходит проверку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1162
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 22:46
#12293
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Цитата:
Интересное интервью французского журналиста Режи Ле Сомье, который недавно поехал с добровольцами из числа соплеменников в зону боевых действий и провёл там восемь дней Говорит: «Меня (и добровольцев) удивило, когда мы поняли, что для того, чтобы вступить в ряды обороняющихся украинцев, нужно согласование от американцев. Нас чуть не арестовали, подошёл американец и сказал: «тут я главный; я, а не украинцы». Он даже представился. Он ветеран войны в Ираке. Я проверил, его упоминание можно найти в недавнем выпуске Le Figaro. Вёл себя грубо, поначалу вообще хотел нас выгнать. Приказал достать симки из телефонов. Мы должны были подписать контракт, действующий до конца боевых действий. В общем, рулят американцы. Не армия США, конечно, неофициально. … Я думал, что мы будем с интернациональными бригадами, а в итоге столкнулся с Пентагоном». Использованные источники:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 22:47
#12294
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Цитата:
111:
Какой конкретно тебя комментарий смущает?

Я таки извиняюсь, но кто сказал что он меня смущает?
Я им горжусь, а что, имею право.
Хотя нет, скорее испытываю за оный, испанский стыд, так точнее.
Хм, и да!
Испытываю чувство удовлетворения, оттого, что столь высоко и глубоко чтимая особа, вот так запросто, запанибрацки, обращается ко мне на-ты. Я щетаю, со стороны оной особы признак почтения ко мне, уважения, я бы сказал.
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 22:53
#12295
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Цитата:
abaika95:
А фото показали из игры Арма 3 как было в

Кстати, не вкурсах, студия Зеленского, у них какие творческие планы? Нет ли у вас, совершенно случайно, ихних творческих планов, на ближайшие год-полтора пятилетку?
Будет ли продолжение сериала "зверства в Буче"?
И если да, то когда? Будет ли анонс? Когда состоится премьера?
Кто будет режиссёром, и кто проводит кастинг актёров?
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 23:15
#12296
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Цитата:
Тимур Гафуров: Уже не ваш земляк: А вам не кажется, что мои обращения в Прокуратуру проистекают, в том числе, и из-за такого отношения?!

Нет, не кажется.


Мда уж..
Выходит при заявлении кого либо в полицию, кому то надо креститься, шоб не казалось?
Абайке привет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 00:35
#12297
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О как..

Жители Алматы выгнали с благотворительной ярмарки в поддержку Украины россиянина, который захотел сорвать акцию. Недовольный мужчина пригласил полицию, но, судя по видео, правоохранители не прервали мероприятие, а сами участники встречи обвинили непрошенного гостя в ложном вызове.

Вы — гражданин России, правильно? Здесь Казахстан. Смотрите, гражданин России вызвал полицию, — воскликнул женский голос за кадром.
-Сам россиянин? Тем более. Здесь столько русских! Здесь большая половина русских среди нас."


Кого то это мне напоминает..
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