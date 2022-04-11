Отправлено: - 23:26

ПолиграфЪ Боярышников:

В Америке полиция может открыть огонь когда действия преступника угрожают его жизни или жизням окружающих людей.

ПолиграфЪ Боярышников:

Каждый случай применения оружия полицейским рассматривается в суде, где решается, правомерными ли были действия копов.

Цитата:Это не тали, Америка, где истребили почти всех коренных жителей, исконно проживающих на данной территории?Цитата:А эта не тали Америка, что сбросила, бомбы на Хиросиму, Нагасаки, Сонгми, Югославию, Ирак, Сирию и протчая и так далее...Можете подсказать даты судов, который рассматривал эти действия?Было бы интересно от вас эту информацию получить...