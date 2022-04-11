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≡ Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43984
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в Костанае
Отправлено: 11.04.22 - 17:35
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О том, что молодой мужчина с ножом в руках угрожал жителям во дворе дома № 91 по пр. Аль-Фараби, 91, «НГ» сообщили читатели. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на пульт «102» вечером 10 апреля поступило несколько сообщений о происходящем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10778
Re: Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в...
Отправлено: 11.04.22 - 17:35
#1
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Тоже наверно российской пропаганды насмотрелся..
Представил шо на войне..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
801
Re: Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в...
Отправлено: 11.04.22 - 21:09
#2
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Хорошо что этот упырь не в Америке живёт. В Америке полиция может открыть огонь когда действия преступника угрожают его жизни или жизням окружающих людей. Степень угрозы определяет сам полицейский. Каждый случай применения оружия полицейским рассматривается в суде, где решается, правомерными ли были действия копов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8418
Re: Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в...
Отправлено: 11.04.22 - 22:23
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В Америке полиция может открыть огонь

Классика:
-А вы бывали в Париже?
-Я все лето провела в Белграде.
-Ну а в Париже-то вы были?
-В Париже я не была.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
992
Re: Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в...
Отправлено: 11.04.22 - 23:26
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В Америке полиция может открыть огонь когда действия преступника угрожают его жизни или жизням окружающих людей.

Это не тали, Америка, где истребили почти всех коренных жителей, исконно проживающих на данной территории?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Каждый случай применения оружия полицейским рассматривается в суде, где решается, правомерными ли были действия копов.

А эта не тали Америка, что сбросила, бомбы на Хиросиму, Нагасаки, Сонгми, Югославию, Ирак, Сирию и протчая и так далее...
Можете подсказать даты судов, который рассматривал эти действия?
Было бы интересно от вас эту информацию получить...
:-o
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