Власти Польши силой заняли здание, принадлежащее посольству. Вот это уже серьёзно. Можно расценивать как вторжение на территорию России. Территория посольства является территорией государства, кому принадлежит посольство!
YESNO: Власти Польши силой заняли здание, принадлежащее посольству. Вот это уже серьёзно. Можно расценивать как вторжение на территорию России. Территория посольства является территорией государства, кому принадлежит посольство!
Да прям. Заберут польскую недвижимость у себя и всё. Американские шестёрки только орать и гадить по мелкому могут.
abaika95: А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще А текст МО может какой угодно давать
Дня через три можно ждать "настоящие" фото от СБУ с трупами мирных стариков, женщин и детей в этом ангаре, над которыми лично зверствовал сам...
Власти Нижнего Новгорода проведут конкурс на лучшие бомбоубежища
Администрация Нижнего Новгорода постановила до конца мая провести смотр-конкурс 2022 года на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), расположенных на территории города. Районным администрациям поручено провести сравнение и затем определить победителей в трех условных группах: защитные сооружения вместимостью до 150 человек, от 151 до 600 человек, и свыше 600 человек. Окончательные итоги подведет городская комиссия.
Плановый смотр-конкурс состояния гражданских укрытий проводится по инициативе управления МЧС. Он нацелен на сохранение ЗС ГО, обеспечение условий их эксплуатации и поддержание в постоянной готовности, говорится в постановлении администрации. Коммерсант.RU
Интересное интервью французского журналиста Режи Ле Сомье, который недавно поехал с добровольцами из числа соплеменников в зону боевых действий и провёл там восемь дней Говорит: «Меня (и добровольцев) удивило, когда мы поняли, что для того, чтобы вступить в ряды обороняющихся украинцев, нужно согласование от американцев. Нас чуть не арестовали, подошёл американец и сказал: «тут я главный; я, а не украинцы». Он даже представился. Он ветеран войны в Ираке. Я проверил, его упоминание можно найти в недавнем выпуске Le Figaro. Вёл себя грубо, поначалу вообще хотел нас выгнать. Приказал достать симки из телефонов. Мы должны были подписать контракт, действующий до конца боевых действий. В общем, рулят американцы. Не армия США, конечно, неофициально. … Я думал, что мы будем с интернациональными бригадами, а в итоге столкнулся с Пентагоном». Использованные источники:
Я таки извиняюсь, но кто сказал что он меня смущает? Я им горжусь, а что, имею право. Хотя нет, скорее испытываю за оный, испанский стыд, так точнее. Хм, и да! Испытываю чувство удовлетворения, оттого, что столь высоко и глубоко чтимая особа, вот так запросто, запанибрацки, обращается ко мне на-ты. Я щетаю, со стороны оной особы признак почтения ко мне, уважения, я бы сказал.
abaika95: А фото показали из игры Арма 3 как было в
Кстати, не вкурсах, студия Зеленского, у них какие творческие планы? Нет ли у вас, совершенно случайно, ихних творческих планов, на ближайшие год-полтора пятилетку? Будет ли продолжение сериала "зверства в Буче"? И если да, то когда? Будет ли анонс? Когда состоится премьера? Кто будет режиссёром, и кто проводит кастинг актёров?
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