Re: Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в...

Отправлено: - 21:09

Хорошо что этот упырь не в Америке живёт. В Америке полиция может открыть огонь когда действия преступника угрожают его жизни или жизням окружающих людей. Степень угрозы определяет сам полицейский. Каждый случай применения оружия полицейским рассматривается в суде, где решается, правомерными ли были действия копов.