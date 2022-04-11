Отправлено: - 22:18

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С большой радостью пойдем на субботник.. Хоть пивка попить под теплым солнышком, как в советское время..

Цитата:Классика:―Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... Кто хочет сегодня поработать? А?! ―Песчаный карьер - два человека. Уборка улиц - три человека.