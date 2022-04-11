Отправлено: - 20:32

YESNO:

Власти Польши силой заняли здание, принадлежащее посольству. Вот это уже серьёзно. Можно расценивать как вторжение на территорию России. Территория посольства является территорией государства, кому принадлежит посольство!

Цитата:Да прям. Заберут польскую недвижимость у себя и всё. Американские шестёрки только орать и гадить по мелкому могут.