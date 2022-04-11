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≡ «Работы сделать до 1 мая» - Массовые субботники в Костанае снова проведут после двухлетнего перерыва
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43984
«Работы сделать до 1 мая» - Массовые субботники в Костанае снова проведут после двухлетнего перерыва
Отправлено: 11.04.22 - 17:43
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Субботники - то есть, организованный акиматом выход сотрудников предприятий и организаций на очистку города от мусора - в Костанае в 2020-2021 годах не проводили из-за сложной эпидситуации. Традицию возобновят 14 апреля в 14 часов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10766
Re: «Работы сделать до 1 мая» - Массовые субботники в Костанае...
Отправлено: 11.04.22 - 17:43
#1
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С большой радостью пойдем на субботник..
Хоть пивка попить под теплым солнышком, как в советское время..
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