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≡ Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43984
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в Костанае
Отправлено: 11.04.22 - 17:35
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О том, что молодой мужчина с ножом в руках угрожал жителям во дворе дома № 91 по пр. Аль-Фараби, 91, «НГ» сообщили читатели. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на пульт «102» вечером 10 апреля поступило несколько сообщений о происходящем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10766
Re: Нападавшего на детей с ножом мужчину задержала полиция в...
Отправлено: 11.04.22 - 17:35
#1
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Тоже наверно российской пропаганды насмотрелся..
Представил шо на войне..
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