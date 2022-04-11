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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:32
Что творится..
Кто то заявил в прокуратуру только за то, что не цитируют его комментарии..
Что с нашими коллегами твориться, которым промывают в России мозг..
Вымывают все хорошее, оставляют озлобленность и пустоту..
Кто то заявил в прокуратуру только за то, что не цитируют его комментарии..
Что с нашими коллегами твориться, которым промывают в России мозг..
Вымывают все хорошее, оставляют озлобленность и пустоту..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:54
У некоторых и промывать нечего
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:50
Цитата:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На окраине Днепропетровска в ангаре были спрятаны четыре пусковые установки С-300,
рассказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В воскресенье ударом высокоточных ракет морского базирования "Калибр"
украинские ЗРС и до 25 человек личного состава были уничтожены.///
YESNO:
Цитата: Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией.
Цитата: Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией.
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На окраине Днепропетровска в ангаре были спрятаны четыре пусковые установки С-300,
рассказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В воскресенье ударом высокоточных ракет морского базирования "Калибр"
украинские ЗРС и до 25 человек личного состава были уничтожены.///
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:58
Это те, которые из Словакии.
Некоторые тут радовались этим С-300.
Некоторые тут радовались этим С-300.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12206
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:50
Цитата:
А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще
А текст МО может какой угодно давать
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще
А текст МО может какой угодно давать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:52
Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России. До этого посетил Киев, побывал в Буче.
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:00
Цитата:
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же. А вот когда поедет другое современное тяжёлое вооружение из Европы т Не зря канцлер поехал.
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же. А вот когда поедет другое современное тяжёлое вооружение из Европы т Не зря канцлер поехал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:01
Цитата:
главный "дипломат" по европе, типа.
//Глава дипломатии Боррель подтвердил стремление ЕС к военному решению конфликта .
Он полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем,
и потому ес собирается продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.
«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя...
Мы будем обсуждать расширение помощи Украине»//
это в их понимании деэскалация конфликта называется наверное
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:05]
YESNO:
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий
главный "дипломат" по европе, типа.
//Глава дипломатии Боррель подтвердил стремление ЕС к военному решению конфликта .
Он полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем,
и потому ес собирается продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.
«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя...
Мы будем обсуждать расширение помощи Украине»//
это в их понимании деэскалация конфликта называется наверное
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:05]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:03
Цитата:
поэтому они и просят советские самолеты,танки..
YESNO:
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же.
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же.
поэтому они и просят советские самолеты,танки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:07
Цитата:
ну кто из европейских политиков не проехал по этому
туристическому маршруту тот не "крутой" у них.
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:08]
YESNO:
До этого посетил Киев, побывал в Буче.
До этого посетил Киев, побывал в Буче.
ну кто из европейских политиков не проехал по этому
туристическому маршруту тот не "крутой" у них.
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:08]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 17:17
Цитата:
Лавров: заявления Борреля (https://t.me/bbbreaking/122318) по Украине существенно меняют правила игры
А Боррель заявил что война должна быть выиграна на поле боя. То есть открыто признался что Запад воюет с Россией руками украинцев. Зеркальная ситуация как на Донбассе Ихтамнет
Дипломаты умеют выражаться так что никто ничего не поймет. Тут очень страшно становится.
[Исправлено: Victor Yang, 11.04.2022 - 17:23]
YESNO:
Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России. До этого посетил Киев, побывал в Буче. Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России. До этого посетил Киев, побывал в Буче. Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
Лавров: заявления Борреля (https://t.me/bbbreaking/122318) по Украине существенно меняют правила игры
А Боррель заявил что война должна быть выиграна на поле боя. То есть открыто признался что Запад воюет с Россией руками украинцев. Зеркальная ситуация как на Донбассе Ихтамнет
Дипломаты умеют выражаться так что никто ничего не поймет. Тут очень страшно становится.
[Исправлено: Victor Yang, 11.04.2022 - 17:23]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 17:25
Цитата:
А надо как Соловьевы и прочие политики, которые сидят на диванах и заставляют молодых пацанов пропагандой воевать?
Victor Yang:
Дипломаты умеют выражаться так что никто ничего не
Дипломаты умеют выражаться так что никто ничего не
А надо как Соловьевы и прочие политики, которые сидят на диванах и заставляют молодых пацанов пропагандой воевать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 18:47
сегодня !//также были рассмотрены вопросы переименования отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, а также улиц в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Караганде, Кызылорде, Костанае, Павлодаре.///
что у нас переименовали? наверное проспект Назарбаева.
и Таль.. дик. обратно.
что у нас переименовали? наверное проспект Назарбаева.
и Таль.. дик. обратно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 18:53
Как то так. Какими интересно технологиями так помыли мозги большинству населения Украины ?
Цитата:
Цитата:
Про нацификацию на Украине
"Меня спрашивают: "А почему , собственно, тебе спокойно не жилось под нациками? Вот наши знакомые жили и всем довольны были, пока русские не пришли их освобождать ".
Хорошо. Я вам покажу один день жизни киевлянки. Обычной киевлянки, потому как ни публичной личностью, ни корреспондентом я тогда не была.
***
Утром ты провожаешь детей в школу и в сад. Допустим, это 14 октября. Покрова.
- Мама, у нас сегодня День защитника Украины. Нам сказали надеть вышиванки.
- Наденешь обычную одежду. День защитника отечества 23 февраля.
- Ок
- А у нас утренник в 10.00, не забудь.
Проводив детей , идёшь в магазин за продуктами. Кассирши громко обсуждают между собой что-то на русском языке, но когда ты подходишь, она переходит на украинский: уже приняли антиконституционный закон о тотальном украинском языке в сфере обслуживания и кассирша боится штрафа или отморозков.
Думаешь: настаивать или не настаивать на обслуживании на русском ? Решаешь - поберечь силы.
Плетёшься на утренник. Дети мило поют "патриотические песни", переделанные из советских на укронационалистический лад. Молча терпишь, но "товарищам политрукам" и этого оказывается мало: объявляют минуту молчания по погибшим "хероям АТО". Все встают. И ты встаёшь. И понимаешь: больше нельзя ходить на утренники к детям. Либо надо тут всё посрывать - эту символику, эти наглые рожи убийц со стендов славы, растоптать этот флаг, под которым убивают наших родителей в Донецке, под которым лишили пенсий миллионы стариков...
Возвращаешься домой.
Дальше у тебя занятия со студентами. Орфоэпия русского языка. Люди разные.н Старательно обходишь "скользкие темы", однако сам факт, что ты сейчас, когда запретили преподавание на русском, учишь людей русской орфоэпии - это уже вызывающе. Сюрреализм: ТАЙНОЕ преподавание русского языка в русскоязычном Киеве, матери городов русских , нелегальное, без трудовой, даже без трудового договора...
Ну а потом ты, допустим, едешь на майдан, на Главпочтамт , чтобы оплатить коммуналку. Крайина только год назад, насколько я знаю, стала умещаться в смартфоне, а до этого, до "дыджитализации" все было по старинке. И ты проходишь мимо отжатой УАПЦ Андреевской церкви, мимо декораций т.н. "Михайловского златоверхого", в котором окопались националисты "УПЦ КП", видишь Святую Софию, поруганную дважды - превращенную в музей при СССР, а потом использованную для свистоплясок вокруг "Томоса".
Вечером тебе приходит сообщение: проспект Ватутина собираются переименовать в проспект Шухевича, а улицу Жукова - в улицу (спокойно ) КУБАНСКОЙ УКРАИНЫ.
Ну а ещё приходит с работы муж и рассказывает, как с него сегодня удержали налог на АТО и попытались вытрясти денег на броник сыну какой-то сотруднице... Вздыхаешь - и садишься учить с сыном польский язык, который ввели вместо единственного в неделю урока русского языка
...
Вот, собственно, для тех , кто не жил в этом вишнэвом адку, картина происходящего в Киеве с 2014 года.
И это описаны не из ряда вон выходящие события, а только так, бытовые неприятности, которые, впрочем, при совершении неизбежного твоего каминг-аута переходят в совсем иную форму. Превращаются, например, в 5 лет СИЗО с бесконечным переносом заседаний, избиениями, травли или даже , что вполне возможно - в твоё физическое устранение. Если , конечно, ты важная птица и за тебя не жалко отвалить киллерам из с-14. Ну или если слегка перестараются на допросе"
"Меня спрашивают: "А почему , собственно, тебе спокойно не жилось под нациками? Вот наши знакомые жили и всем довольны были, пока русские не пришли их освобождать ".
Хорошо. Я вам покажу один день жизни киевлянки. Обычной киевлянки, потому как ни публичной личностью, ни корреспондентом я тогда не была.
***
Утром ты провожаешь детей в школу и в сад. Допустим, это 14 октября. Покрова.
- Мама, у нас сегодня День защитника Украины. Нам сказали надеть вышиванки.
- Наденешь обычную одежду. День защитника отечества 23 февраля.
- Ок
- А у нас утренник в 10.00, не забудь.
Проводив детей , идёшь в магазин за продуктами. Кассирши громко обсуждают между собой что-то на русском языке, но когда ты подходишь, она переходит на украинский: уже приняли антиконституционный закон о тотальном украинском языке в сфере обслуживания и кассирша боится штрафа или отморозков.
Думаешь: настаивать или не настаивать на обслуживании на русском ? Решаешь - поберечь силы.
Плетёшься на утренник. Дети мило поют "патриотические песни", переделанные из советских на укронационалистический лад. Молча терпишь, но "товарищам политрукам" и этого оказывается мало: объявляют минуту молчания по погибшим "хероям АТО". Все встают. И ты встаёшь. И понимаешь: больше нельзя ходить на утренники к детям. Либо надо тут всё посрывать - эту символику, эти наглые рожи убийц со стендов славы, растоптать этот флаг, под которым убивают наших родителей в Донецке, под которым лишили пенсий миллионы стариков...
Возвращаешься домой.
Дальше у тебя занятия со студентами. Орфоэпия русского языка. Люди разные.н Старательно обходишь "скользкие темы", однако сам факт, что ты сейчас, когда запретили преподавание на русском, учишь людей русской орфоэпии - это уже вызывающе. Сюрреализм: ТАЙНОЕ преподавание русского языка в русскоязычном Киеве, матери городов русских , нелегальное, без трудовой, даже без трудового договора...
Ну а потом ты, допустим, едешь на майдан, на Главпочтамт , чтобы оплатить коммуналку. Крайина только год назад, насколько я знаю, стала умещаться в смартфоне, а до этого, до "дыджитализации" все было по старинке. И ты проходишь мимо отжатой УАПЦ Андреевской церкви, мимо декораций т.н. "Михайловского златоверхого", в котором окопались националисты "УПЦ КП", видишь Святую Софию, поруганную дважды - превращенную в музей при СССР, а потом использованную для свистоплясок вокруг "Томоса".
Вечером тебе приходит сообщение: проспект Ватутина собираются переименовать в проспект Шухевича, а улицу Жукова - в улицу (спокойно ) КУБАНСКОЙ УКРАИНЫ.
Ну а ещё приходит с работы муж и рассказывает, как с него сегодня удержали налог на АТО и попытались вытрясти денег на броник сыну какой-то сотруднице... Вздыхаешь - и садишься учить с сыном польский язык, который ввели вместо единственного в неделю урока русского языка
...
Вот, собственно, для тех , кто не жил в этом вишнэвом адку, картина происходящего в Киеве с 2014 года.
И это описаны не из ряда вон выходящие события, а только так, бытовые неприятности, которые, впрочем, при совершении неизбежного твоего каминг-аута переходят в совсем иную форму. Превращаются, например, в 5 лет СИЗО с бесконечным переносом заседаний, избиениями, травли или даже , что вполне возможно - в твоё физическое устранение. Если , конечно, ты важная птица и за тебя не жалко отвалить киллерам из с-14. Ну или если слегка перестараются на допросе"
-
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