Отправлено: - 18:53

Про нацификацию на Украине

"Меня спрашивают: "А почему , собственно, тебе спокойно не жилось под нациками? Вот наши знакомые жили и всем довольны были, пока русские не пришли их освобождать ".

Хорошо. Я вам покажу один день жизни киевлянки. Обычной киевлянки, потому как ни публичной личностью, ни корреспондентом я тогда не была.

***

Утром ты провожаешь детей в школу и в сад. Допустим, это 14 октября. Покрова.

- Мама, у нас сегодня День защитника Украины. Нам сказали надеть вышиванки.

- Наденешь обычную одежду. День защитника отечества 23 февраля.

- Ок

- А у нас утренник в 10.00, не забудь.

Проводив детей , идёшь в магазин за продуктами. Кассирши громко обсуждают между собой что-то на русском языке, но когда ты подходишь, она переходит на украинский: уже приняли антиконституционный закон о тотальном украинском языке в сфере обслуживания и кассирша боится штрафа или отморозков.

Думаешь: настаивать или не настаивать на обслуживании на русском ? Решаешь - поберечь силы.

Плетёшься на утренник. Дети мило поют "патриотические песни", переделанные из советских на укронационалистический лад. Молча терпишь, но "товарищам политрукам" и этого оказывается мало: объявляют минуту молчания по погибшим "хероям АТО". Все встают. И ты встаёшь. И понимаешь: больше нельзя ходить на утренники к детям. Либо надо тут всё посрывать - эту символику, эти наглые рожи убийц со стендов славы, растоптать этот флаг, под которым убивают наших родителей в Донецке, под которым лишили пенсий миллионы стариков...

Возвращаешься домой.

Дальше у тебя занятия со студентами. Орфоэпия русского языка. Люди разные.н Старательно обходишь "скользкие темы", однако сам факт, что ты сейчас, когда запретили преподавание на русском, учишь людей русской орфоэпии - это уже вызывающе. Сюрреализм: ТАЙНОЕ преподавание русского языка в русскоязычном Киеве, матери городов русских , нелегальное, без трудовой, даже без трудового договора...

Ну а потом ты, допустим, едешь на майдан, на Главпочтамт , чтобы оплатить коммуналку. Крайина только год назад, насколько я знаю, стала умещаться в смартфоне, а до этого, до "дыджитализации" все было по старинке. И ты проходишь мимо отжатой УАПЦ Андреевской церкви, мимо декораций т.н. "Михайловского златоверхого", в котором окопались националисты "УПЦ КП", видишь Святую Софию, поруганную дважды - превращенную в музей при СССР, а потом использованную для свистоплясок вокруг "Томоса".

Вечером тебе приходит сообщение: проспект Ватутина собираются переименовать в проспект Шухевича, а улицу Жукова - в улицу (спокойно ) КУБАНСКОЙ УКРАИНЫ.

Ну а ещё приходит с работы муж и рассказывает, как с него сегодня удержали налог на АТО и попытались вытрясти денег на броник сыну какой-то сотруднице... Вздыхаешь - и садишься учить с сыном польский язык, который ввели вместо единственного в неделю урока русского языка

...

Вот, собственно, для тех , кто не жил в этом вишнэвом адку, картина происходящего в Киеве с 2014 года.

И это описаны не из ряда вон выходящие события, а только так, бытовые неприятности, которые, впрочем, при совершении неизбежного твоего каминг-аута переходят в совсем иную форму. Превращаются, например, в 5 лет СИЗО с бесконечным переносом заседаний, избиениями, травли или даже , что вполне возможно - в твоё физическое устранение. Если , конечно, ты важная птица и за тебя не жалко отвалить киллерам из с-14. Ну или если слегка перестараются на допросе"





Как то так. Какими интересно технологиями так помыли мозги большинству населения Украины ?Цитата: