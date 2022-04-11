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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 819 из 819«1...817818819
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:32
#12271
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Что творится..
Кто то заявил в прокуратуру только за то, что не цитируют его комментарии..
Что с нашими коллегами твориться, которым промывают в России мозг..
Вымывают все хорошее, оставляют озлобленность и пустоту..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:54
#12272
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У некоторых и промывать нечего
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:50
#12273
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Цитата:
YESNO:
Цитата: Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией.


//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На окраине Днепропетровска в ангаре были спрятаны четыре пусковые установки С-300,
рассказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В воскресенье ударом высокоточных ракет морского базирования "Калибр"
украинские ЗРС и до 25 человек личного состава были уничтожены.///
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:58
#12274
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Это те, которые из Словакии.
Некоторые тут радовались этим С-300.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:50
#12275
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Цитата:
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".

А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще
А текст МО может какой угодно давать
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
413
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:52
#12276
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Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России. До этого посетил Киев, побывал в Буче.
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
413
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:00
#12277
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Цитата:
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".

На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же. А вот когда поедет другое современное тяжёлое вооружение из Европы т Не зря канцлер поехал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:01
#12278
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Цитата:
YESNO:
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий


главный "дипломат" по европе, типа.
//Глава дипломатии Боррель подтвердил стремление ЕС к военному решению конфликта .
Он полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем,
и потому ес собирается продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.
«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя...
Мы будем обсуждать расширение помощи Украине»//
это в их понимании деэскалация конфликта называется наверное

[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:05]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:03
#12279
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Цитата:
YESNO:
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же.


поэтому они и просят советские самолеты,танки..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:07
#12280
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Цитата:
YESNO:
До этого посетил Киев, побывал в Буче.


ну кто из европейских политиков не проехал по этому
туристическому маршруту тот не "крутой" у них.

[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:08]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 17:17
#12281
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Цитата:
YESNO:
Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России. До этого посетил Киев, побывал в Буче. Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.

Лавров: заявления Борреля (https://t.me/bbbreaking/122318) по Украине существенно меняют правила игры
А Боррель заявил что война должна быть выиграна на поле боя. То есть открыто признался что Запад воюет с Россией руками украинцев. Зеркальная ситуация как на Донбассе Ихтамнет

Дипломаты умеют выражаться так что никто ничего не поймет. Тут очень страшно становится.

[Исправлено: Victor Yang, 11.04.2022 - 17:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10766
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 17:25
#12282
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Цитата:
Victor Yang:
Дипломаты умеют выражаться так что никто ничего не

А надо как Соловьевы и прочие политики, которые сидят на диванах и заставляют молодых пацанов пропагандой воевать?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16902
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 18:47
#12283
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сегодня !//также были рассмотрены вопросы переименования отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, а также улиц в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Караганде, Кызылорде, Костанае, Павлодаре.///


что у нас переименовали? наверное проспект Назарбаева.
и Таль.. дик. обратно.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
413
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 18:53
#12284
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Как то так. Какими интересно технологиями так помыли мозги большинству населения Украины ?

Цитата:
Про нацификацию на Украине
"Меня спрашивают: "А почему , собственно, тебе спокойно не жилось под нациками? Вот наши знакомые жили и всем довольны были, пока русские не пришли их освобождать ".
Хорошо. Я вам покажу один день жизни киевлянки. Обычной киевлянки, потому как ни публичной личностью, ни корреспондентом я тогда не была.
***
Утром ты провожаешь детей в школу и в сад. Допустим, это 14 октября. Покрова.
- Мама, у нас сегодня День защитника Украины. Нам сказали надеть вышиванки.
- Наденешь обычную одежду. День защитника отечества 23 февраля.
- Ок
- А у нас утренник в 10.00, не забудь.
Проводив детей , идёшь в магазин за продуктами. Кассирши громко обсуждают между собой что-то на русском языке, но когда ты подходишь, она переходит на украинский: уже приняли антиконституционный закон о тотальном украинском языке в сфере обслуживания и кассирша боится штрафа или отморозков.
Думаешь: настаивать или не настаивать на обслуживании на русском ? Решаешь - поберечь силы.
Плетёшься на утренник. Дети мило поют "патриотические песни", переделанные из советских на укронационалистический лад. Молча терпишь, но "товарищам политрукам" и этого оказывается мало: объявляют минуту молчания по погибшим "хероям АТО". Все встают. И ты встаёшь. И понимаешь: больше нельзя ходить на утренники к детям. Либо надо тут всё посрывать - эту символику, эти наглые рожи убийц со стендов славы, растоптать этот флаг, под которым убивают наших родителей в Донецке, под которым лишили пенсий миллионы стариков...
Возвращаешься домой.
Дальше у тебя занятия со студентами. Орфоэпия русского языка. Люди разные.н Старательно обходишь "скользкие темы", однако сам факт, что ты сейчас, когда запретили преподавание на русском, учишь людей русской орфоэпии - это уже вызывающе. Сюрреализм: ТАЙНОЕ преподавание русского языка в русскоязычном Киеве, матери городов русских , нелегальное, без трудовой, даже без трудового договора...
Ну а потом ты, допустим, едешь на майдан, на Главпочтамт , чтобы оплатить коммуналку. Крайина только год назад, насколько я знаю, стала умещаться в смартфоне, а до этого, до "дыджитализации" все было по старинке. И ты проходишь мимо отжатой УАПЦ Андреевской церкви, мимо декораций т.н. "Михайловского златоверхого", в котором окопались националисты "УПЦ КП", видишь Святую Софию, поруганную дважды - превращенную в музей при СССР, а потом использованную для свистоплясок вокруг "Томоса".
Вечером тебе приходит сообщение: проспект Ватутина собираются переименовать в проспект Шухевича, а улицу Жукова - в улицу (спокойно ) КУБАНСКОЙ УКРАИНЫ.
Ну а ещё приходит с работы муж и рассказывает, как с него сегодня удержали налог на АТО и попытались вытрясти денег на броник сыну какой-то сотруднице... Вздыхаешь - и садишься учить с сыном польский язык, который ввели вместо единственного в неделю урока русского языка
...
Вот, собственно, для тех , кто не жил в этом вишнэвом адку, картина происходящего в Киеве с 2014 года.
И это описаны не из ряда вон выходящие события, а только так, бытовые неприятности, которые, впрочем, при совершении неизбежного твоего каминг-аута переходят в совсем иную форму. Превращаются, например, в 5 лет СИЗО с бесконечным переносом заседаний, избиениями, травли или даже , что вполне возможно - в твоё физическое устранение. Если , конечно, ты важная птица и за тебя не жалко отвалить киллерам из с-14. Ну или если слегка перестараются на допросе"

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