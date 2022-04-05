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Так же над мусоркой стоят камеры высокого разрешения, на которые складывались сами жильцы, ночью свет с двух сторон мощными какими то лампами.

Цитата:Дурь несусветная ваша самая парадная мусорка имени областного акимата.Эта дикарская дичь не имеет навеса, и осадки попадающие в ваш контейнер могут превращать в лёд содержимое, или заливать водой дождя и далее из мусора будет выливаться при перегрзке в грузовик. Отчего площадка будет все время поливаться гниющей грязной водой из контейнера.Кроме того эти убожественные контейнеры не имеют крышки.До кучи, это ваше парадное безумие размещено очень близко от окон общественного здания.Но наверное нюхать мусор в этом здании нормальная традиция.То что разместил Юджин тянет на развитие иностранного туризма.