Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10761
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:32
Что творится..
Кто то заявил в прокуратуру только за то, что не цитируют его комментарии..
Что с нашими коллегами твориться, которым промывают в России мозг..
Вымывают все хорошее, оставляют озлобленность и пустоту..
Кто то заявил в прокуратуру только за то, что не цитируют его комментарии..
Что с нашими коллегами твориться, которым промывают в России мозг..
Вымывают все хорошее, оставляют озлобленность и пустоту..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:54
У некоторых и промывать нечего
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:50
Цитата:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На окраине Днепропетровска в ангаре были спрятаны четыре пусковые установки С-300,
рассказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В воскресенье ударом высокоточных ракет морского базирования "Калибр"
украинские ЗРС и до 25 человек личного состава были уничтожены.///
YESNO:
Цитата: Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией.
Цитата: Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией.
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На окраине Днепропетровска в ангаре были спрятаны четыре пусковые установки С-300,
рассказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В воскресенье ударом высокоточных ракет морского базирования "Калибр"
украинские ЗРС и до 25 человек личного состава были уничтожены.///
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:58
Это те, которые из Словакии.
Некоторые тут радовались этим С-300.
Некоторые тут радовались этим С-300.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12206
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:50
Цитата:
А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще
А текст МО может какой угодно давать
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще
А текст МО может какой угодно давать
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:52
Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России. До этого посетил Киев, побывал в Буче.
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:00
Цитата:
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же. А вот когда поедет другое современное тяжёлое вооружение из Европы т Не зря канцлер поехал.
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же. А вот когда поедет другое современное тяжёлое вооружение из Европы т Не зря канцлер поехал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:01
Цитата:
главный "дипломат" по европе, типа.
//Глава дипломатии Боррель подтвердил стремление ЕС к военному решению конфликта .
Он полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем,
и потому ес собирается продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.
«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя...
Мы будем обсуждать расширение помощи Украине»//
это в их понимании деэскалация конфликта называется наверное
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:05]
YESNO:
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий
главный "дипломат" по европе, типа.
//Глава дипломатии Боррель подтвердил стремление ЕС к военному решению конфликта .
Он полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем,
и потому ес собирается продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.
«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя...
Мы будем обсуждать расширение помощи Украине»//
это в их понимании деэскалация конфликта называется наверное
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:05]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:03
Цитата:
поэтому они и просят советские самолеты,танки..
YESNO:
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же.
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же.
поэтому они и просят советские самолеты,танки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:07
Цитата:
ну кто из европейских политиков не проехал по этому
туристическому маршруту тот не "крутой" у них.
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:08]
YESNO:
До этого посетил Киев, побывал в Буче.
До этого посетил Киев, побывал в Буче.
ну кто из европейских политиков не проехал по этому
туристическому маршруту тот не "крутой" у них.
[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:08]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать