Отправлено: - 15:50

alex_60:

//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".

Цитата:А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообщеА текст МО может какой угодно давать