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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:32
#12271
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Что творится..
Кто то заявил в прокуратуру только за то, что не цитируют его комментарии..
Что с нашими коллегами твориться, которым промывают в России мозг..
Вымывают все хорошее, оставляют озлобленность и пустоту..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 13:54
#12272
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У некоторых и промывать нечего
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:50
#12273
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Цитата:
YESNO:
Цитата: Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией.


//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".
На окраине Днепропетровска в ангаре были спрятаны четыре пусковые установки С-300,
рассказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В воскресенье ударом высокоточных ракет морского базирования "Калибр"
украинские ЗРС и до 25 человек личного состава были уничтожены.///
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 14:58
#12274
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Это те, которые из Словакии.
Некоторые тут радовались этим С-300.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12206
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:50
#12275
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Цитата:
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".

А фото показали из игры Арма 3 как было в Сирии когда первый канал просто показал скриншот и прокомментировал,во смотрите как наши героически воюют? Просто если скриншота из игры нет то не считово вообще
А текст МО может какой угодно давать
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 15:52
#12276
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Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России. До этого посетил Киев, побывал в Буче.
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий или мирные соглашения и прекращение спецоперации. Вряд ли будет прекращение т.к тяжело будет объяснить необходимость принятия такого решения тем кто может развернуться.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:00
#12277
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Цитата:
alex_60:
//Вооруженные Силы РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны С-300, который Украине предоставила "одной из европейских стран".

На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же. А вот когда поедет другое современное тяжёлое вооружение из Европы т Не зря канцлер поехал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:01
#12278
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Цитата:
YESNO:
Это что начало нового раунда переговоров? Или продолжение боевых действий


главный "дипломат" по европе, типа.
//Глава дипломатии Боррель подтвердил стремление ЕС к военному решению конфликта .
Он полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем,
и потому ес собирается продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.
«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя...
Мы будем обсуждать расширение помощи Украине»//
это в их понимании деэскалация конфликта называется наверное

[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:05]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:03
#12279
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Цитата:
YESNO:
На эти системы уже есть обученные люди как я понимаю СССР же.


поэтому они и просят советские самолеты,танки..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.04.22 - 16:07
#12280
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Цитата:
YESNO:
До этого посетил Киев, побывал в Буче.


ну кто из европейских политиков не проехал по этому
туристическому маршруту тот не "крутой" у них.

[Исправлено: alex_60, 11.04.2022 - 16:08]
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