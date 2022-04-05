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≡ Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43982
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 10:54
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Внимание! Внимание! Уважаемые жители и гости города Костанай! Приглашаю вас в ежегодный весенний, увлекательный квест по «мусорному кольцу» 9 микрорайона.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
969
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 10:54
#1
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но, баки покрасивше стали в 2022)
Выходит, что не так уж и стабильно все 8-)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1223
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 11:24
#2
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Собаки Баскервилей обитают походу в ср... м месте.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3001
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:18
#3
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Я думаю, этот бардак, этот СРАЧ - это не оттого что коммунальные службы совсем плохо работают, они конечно работают как обычно ПЛОХО, но думаю этот СРАЧ в большинстве своём создают сами ЖИТЕЛИ.

Тут только так можно сказать: - хотите жить в ГОВНЕ , продолжайте так же бросать мимо урн.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:51
#4
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Наша мусорка..
В любое время дня и ночи чистая и красивая..



Согласен с Акросом, что сами жители виновны в этом.
Сами и мусорят.
А асфальт могли бы тоже рядом сделать как мы, чтоб не было грязи..
У нас на 300 квартир эти пять контейнеров и всегда чисты..
Фантастишен..

[Исправлено: 111, 05.04.2022 - 15:53]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:56
#5
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А строительный мусор у нас вывозится самими жильцами.
Так же над мусоркой стоят камеры высокого разрешения, на которые складывались сами жильцы, ночью свет с двух сторон мощными какими то лампами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:58
#6
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Одна из таких лампочек

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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
334
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 07.04.22 - 11:15
#7
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100% стаскивают еще не плохо частники и магазины ближайшие. У нас ситуация в кжби еще ужасней :(
просто не успевают вывозить мусор. к нашим контейнерам тащат мусор порядка 8-9 домов многоквартирных, не считая магазинчиков. Ну вывезли вовремя, пришли маргиналы, помогли разбросать, естественно, что мусор неплохо летает.
Не соглашусь, что всегда виноваты жильцы. Возможно у вас эти контейнеры отдалены магазинов и офисов, закуток во дворах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 08.04.22 - 10:17
#8
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Цитата:
Lamka:
Возможно у вас эти контейнеры отдалены магазинов и офисов, закуток во

Они вокруг, но их подъезды выходят в наш двор, три дома из трех первые этажи все магазины, офисы, кафешки с пиццами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 08.04.22 - 10:20
#9
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Вот прошла пара дней, еще мусор не вывозили сегодня.



Даже самому интересно, почему так чисто..
В любое время года..
Эту мусорку мы всем двором немного сместили даже, когда делали асфальт..

[Исправлено: 111, 08.04.2022 - 10:24]
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12231
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 09.04.22 - 02:19
#10
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Цитата:
111:
Так же над мусоркой стоят камеры высокого разрешения, на которые складывались сами жильцы, ночью свет с двух сторон мощными какими то лампами.


Дурь несусветная ваша самая парадная мусорка имени областного акимата.

Эта дикарская дичь не имеет навеса, и осадки попадающие в ваш контейнер могут превращать в лёд содержимое, или заливать водой дождя и далее из мусора будет выливаться при перегрзке в грузовик. Отчего площадка будет все время поливаться гниющей грязной водой из контейнера.

Кроме того эти убожественные контейнеры не имеют крышки.

До кучи, это ваше парадное безумие размещено очень близко от окон общественного здания.
Но наверное нюхать мусор в этом здании нормальная традиция.

То что разместил Юджин тянет на развитие иностранного туризма.
Мусоротур кокыстания - древние артефакты неизвестной цивилизации
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 09.04.22 - 11:32
#11
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Цитата:
Серый волк:
Отчего площадка будет все время поливаться гниющей грязной водой из контейнера.

Весна, дожди, грязи как таковой там нет же..
Крышки пустое, их нигде нет из практических соображений.
Запах.
Запах там где грязно и мусор помимо ящиков валяется..
Ну не имеем возможности поставить на середину стоянки.
И да, территория университета огорожена и там расстояние приличное.
С высоты 9го этажа так кажется может.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12231
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 11.04.22 - 15:36
#12
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Цитата:
111:
Крышки пустое, их нигде нет из практических соображений.

Не буду о ваших вкусах.
Советую прочитать нормативную документацию.
На фото вашей безумной мусорки целые букеты нарушений на целый рой штрафных санкций.

Мусорная площадка (в приличных города) Не должна находиться на таком расстоянии от здания.
Мусорная площадка содержащая несортированный мусор должна ежедневно очищаться обслуживающей организацией.
Мусорная площадка должна быть огорожена и иметь надежную крышу и запираемые двери.
Территория вокруг площадки должна быть тщательно спроектирована.
Чтоб не акцентировать внимание обсажена плотными кустовыми насаждениями подстригаемыми обслуживающей организацией на определённую высоту.

Ваше площадка - это чудовище!
Немного почитать можно тут, чтоб освежить понимание того как это нужно содержать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10761
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 11.04.22 - 16:47
#13
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Цитата:
Серый волк:
Мусорная площадка содержащая несортированный мусор должна ежедневно очищаться обслуживающей организацией.

Что там чистая такая, не ежедневно что ли?
Найди площадку по лучше нашей у нас..
Найдешь?

[Исправлено: 111, 11.04.2022 - 16:50]
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