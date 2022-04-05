Наша мусорка.. В любое время дня и ночи чистая и красивая..
Согласен с Акросом, что сами жители виновны в этом. Сами и мусорят. А асфальт могли бы тоже рядом сделать как мы, чтоб не было грязи.. У нас на 300 квартир эти пять контейнеров и всегда чисты.. Фантастишен..
100% стаскивают еще не плохо частники и магазины ближайшие. У нас ситуация в кжби еще ужасней :( просто не успевают вывозить мусор. к нашим контейнерам тащат мусор порядка 8-9 домов многоквартирных, не считая магазинчиков. Ну вывезли вовремя, пришли маргиналы, помогли разбросать, естественно, что мусор неплохо летает. Не соглашусь, что всегда виноваты жильцы. Возможно у вас эти контейнеры отдалены магазинов и офисов, закуток во дворах.
111: Так же над мусоркой стоят камеры высокого разрешения, на которые складывались сами жильцы, ночью свет с двух сторон мощными какими то лампами.
Дурь несусветная ваша самая парадная мусорка имени областного акимата.
Эта дикарская дичь не имеет навеса, и осадки попадающие в ваш контейнер могут превращать в лёд содержимое, или заливать водой дождя и далее из мусора будет выливаться при перегрзке в грузовик. Отчего площадка будет все время поливаться гниющей грязной водой из контейнера.
Кроме того эти убожественные контейнеры не имеют крышки.
До кучи, это ваше парадное безумие размещено очень близко от окон общественного здания. Но наверное нюхать мусор в этом здании нормальная традиция.
То что разместил Юджин тянет на развитие иностранного туризма. Мусоротур кокыстания - древние артефакты неизвестной цивилизации
Серый волк: Отчего площадка будет все время поливаться гниющей грязной водой из контейнера.
Весна, дожди, грязи как таковой там нет же.. Крышки пустое, их нигде нет из практических соображений. Запах. Запах там где грязно и мусор помимо ящиков валяется.. Ну не имеем возможности поставить на середину стоянки. И да, территория университета огорожена и там расстояние приличное. С высоты 9го этажа так кажется может.
111: Крышки пустое, их нигде нет из практических соображений.
Не буду о ваших вкусах. Советую прочитать нормативную документацию. На фото вашей безумной мусорки целые букеты нарушений на целый рой штрафных санкций.
Мусорная площадка (в приличных города) Не должна находиться на таком расстоянии от здания. Мусорная площадка содержащая несортированный мусор должна ежедневно очищаться обслуживающей организацией. Мусорная площадка должна быть огорожена и иметь надежную крышу и запираемые двери. Территория вокруг площадки должна быть тщательно спроектирована. Чтоб не акцентировать внимание обсажена плотными кустовыми насаждениями подстригаемыми обслуживающей организацией на определённую высоту.
Ваше площадка - это чудовище! Немного почитать можно тут, чтоб освежить понимание того как это нужно содержать.
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