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≡ Ограничение на экспорт зерна и муки в Казахстане введут с 15 апреля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43982
Ограничение на экспорт зерна и муки в Казахстане введут с 15 апреля
Отправлено: 11.04.22 - 14:07
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В Казахстане с 15 апреля введут ограничение на экспорт зерна и муки. Как заявил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, имеющегося в стране объема зерна и муки достаточно для обеспечения внутренней потребности.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10759
Re: Ограничение на экспорт зерна и муки в Казахстане введут с 15...
Отправлено: 11.04.22 - 14:07
#1
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Надо скупать муку?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2497
Ограничение на экспорт зерна и муки в Казахстане введут с 15 апреля
Отправлено: 11.04.22 - 14:48
#2
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Цитата:
111:

Скупай, потом, как в молодости, дашь объяву в Шанс и все продашь.
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