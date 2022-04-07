Отправлено: - 14:30

Серый волк:

напомнившую раннее НТВ, Намедни, те новости которым верили и которые сделаны были может быть не совсем правильно с точки зрения канонов, но очень душевно. Было время когда у нас делали смотрибельнее и интереснее правильно по канону созданных, но нудных BBC и abc и CNN всяких.

[Исправлено: 111, 11.04.2022 - 14:41]

Цитата:Хм..У вас же там все это позакрывали, и Намедни и Новые Газеты и тд..Ну и сравнивать с такими глобальными так сказать корпорациями Нашу Газету, не знаю, за честь ей самой или это просто крик души..Ну а стать тем прошлым, то есть вернуться во времена Киселева Итоги, или как у нас Республики или Куба, работать по старым правилам, думаю не получится.Мы даже здесь коллективом приняли новые ужесточающие правила по отношению к себе, и вот вдруг захотим писать комментарии те, что писали в 2007м..Сразу же режим чтения и бан.Так и газета, сейчас в Казахстане правила уже не те, что были в нулевых или 90х..Это же как то надо осознавать, кто хочет вернуться на лет 20 назад и требовать от газеты того же..Мы тут постарели, стали порой склочными и невыносимыми.Но НГ то развивается, Инстаграм, телеграмм, ютуб, что там еще, и везде тысячи, десятки тысяч подписчиков.Нас тут пишущих человек 25.А в открытую два человека?Там пишущих в открытую гораздо больше.Даже если все мы старички форума объединимся, все равно мы будем лишь малой точкой, на фоне их, новых поколений и новых пользователей, что пишут уже по новому, то есть открыто, не боясь за свои имена и фамилии..У нас то кто то в своем уме открыл фамилию в 2007м кроме меня?Никто.Ну вот недавно Уид это сделал.Всё?А там они все.И это гораздо больше нас.