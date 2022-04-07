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Нурбанчик: Желаю Нашей Газете оставаться какими вы есть, творческих успехов вам, филигранно обсуждать сегодняшнее сложное политическое время, и объективных материалов вам, чтобы у вас мы, читатели, были всегда...

Цитата:Ну вы прямо расписали как кружку хохломой!Я присоединяюсь конечно, хотя это по большей части уже тень Нашей газеты.Даже по старым фото видно ту душевную энергетику, очень напомнившую раннее НТВ, Намедни, те новости которым верили и которые сделаны были может быть не совсем правильно с точки зрения канонов, но очень душевно.Было время когда у нас делали смотрибельнее и интереснее правильно по канону созданных, но нудных BBC и abc и CNN всяких.А теперь что там в ящике? Мерзостные лживые пропагандоны. которых ненавидят? Впрочем видите, это общая беда.И в ней быть региональным журналистом честнее и не позор.Может быть выгорели.Хотел бы пожелать НГ не оставаться. а вернуться в то время.Время когда можно было работать в кайф.Когда не знали как, но делали. Делали, с душой, хотя и наивно.Но это было на волне.И с этой волной жила страна. Это когда были люди. Отрабатывая день на науку. на самой последней ночной электричке в студию. Окружная. Бегом по ночной Москве, прямо через ботанический. Заспанная проходная, пропуск, коридор Свет, камера. Петличка. Контровой поправить. Владивосток уже смотрит.Он увидит, то что не покажут на Москву. ТУДА можно . А потом ср сообщение о горящем бензовозе на МКАД. Камера, батарея, кассета. Ночная пустая Алтушка на скорости 150 км/ч. Это эпоха ещё свободной страны.