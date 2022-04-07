Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт: за 20 лет через редакцию «НГ» прошли десятки журналистов. Уходили от нас в другие СМИ или даже в другие профессии, но работали на совесть, оставили о себе добрую память, да и сами вспоминают те времена по-доброму: до сих пор общаются друг с другом и с редакцией в WhatsApp-чате, название которого мы использовали в заголовке этой статьи - «НГ» (как это было). В нем и предложили идею - принять участие в юбилейном номере, а гонорары передать в фонд проекта «Нужные деньги». Мы эту идею с радостью поддержали, сформулировав три прямых вопроса. Читать статью
Кто-то назовет это текучкой, кто-то - кузницей кадров, но факт есть факт
Мне интересно, в графе журналисты, на сайте заявлено кучу народу, так они где? Как по мне, кроме Галины Катковой, никто и не пишет и не публикуется! (Если моя сентенция влечёт для Галины, которую я искренне уважаю за профессионализм, категорические последствия, я вопрос снимаю). Где они!? Ваши журналисты? Репортёр Шрайбикус, он (они), на самом деле умеют писать или где? Тот Георгий, например? Я таки, извиняюсь, но где они пишут? Чем занят Главный Редактор, если не своей прямой обязанностью? Думаете, что если это проблема Уважаемой Редакции, оно не видно читателю? Ещё как, видно! За сим, прощаюсь, обозначая точку прощания, чтоб знать откуда зачать отвечать завтра!
Уже месяц работает Иван Лещёв, его фамилию добавим в список в понедельник. Цитата:
Don Julio: Я таки, извиняюсь, но где они пишут?
Не вся работа журналистов сразу видна читателям. Для подготовки больших статей необходимо время. Составление запросов в госорганы, подготовка ответов на письма читателей, командировки, ведение проектов "НГ" ("Нужные деньги" и другие проекты) - всё это требует времени. Кроме того, журналисты иногда болеют и уходят в отпуск.
Нурбанчик: Желаю Нашей Газете оставаться какими вы есть, творческих успехов вам, филигранно обсуждать сегодняшнее сложное политическое время, и объективных материалов вам, чтобы у вас мы, читатели, были всегда...
Ну вы прямо расписали как кружку хохломой! Я присоединяюсь конечно, хотя это по большей части уже тень Нашей газеты. Даже по старым фото видно ту душевную энергетику, очень напомнившую раннее НТВ, Намедни, те новости которым верили и которые сделаны были может быть не совсем правильно с точки зрения канонов, но очень душевно. Было время когда у нас делали смотрибельнее и интереснее правильно по канону созданных, но нудных BBC и abc и CNN всяких. А теперь что там в ящике? Мерзостные лживые пропагандоны. которых ненавидят? Впрочем видите, это общая беда. И в ней быть региональным журналистом честнее и не позор. Может быть выгорели.
Хотел бы пожелать НГ не оставаться. а вернуться в то время. Время когда можно было работать в кайф. Когда не знали как, но делали. Делали, с душой, хотя и наивно. Но это было на волне. И с этой волной жила страна. Это когда были люди. Отрабатывая день на науку. на самой последней ночной электричке в студию. Окружная. Бегом по ночной Москве, прямо через ботанический. Заспанная проходная, пропуск, коридор Свет, камера. Петличка. Контровой поправить. Владивосток уже смотрит. Он увидит, то что не покажут на Москву. ТУДА можно . А потом ср сообщение о горящем бензовозе на МКАД. Камера, батарея, кассета. Ночная пустая Алтушка на скорости 150 км/ч. Это эпоха ещё свободной страны.
Утро. Монтажера нет. Бетакамы, контроллер. Отснятая лично кассета с жутчайшим пожарищем. Мат. Здоровый мат монтажера. Планы! Время. Шатл контроллера, точки, откат, стык, спасибо бетакаму. в новости. Сталиваешся в дверях с ведущей которую знает точно вся страна. Готово. Вот. отлично. час сна на диване прогнав осветителя. всё бегом опять через ботан пробежка. Окружная. Электричка. пох на билет. сон в абсолютно пустом вагоне. Контролёры? в 5 утра? идите в жопу, дайте поспать. вы кто? Военный билет. 27я показать? уходят. Через 3ч протоны бомбардируют мишень на энергии хх мегаэлектронвольт. Кто я? Где я? Почему от меня пахнет сгоревшим бензовозом и расплавленная обувь в хлам. Патамушта там асфальт сгорел к чертям на глубину в 20 см. Осциллограф, точто такой как в монтажной С1-81 с знаком качества СССР. С БВС. Размах сигнала, синхронизация. Растянуть импульс. Чтоб мне провалиться! Четыре часа назад точно это же самое делал, только там опора синхрика строка на два! Кофе. тот же самый Нескафи в большой банке. Он и там и тут. Мы в свободной стране. Мы с ней. Электричка. Разносчик газет: Комсомольская правда, неделя, московский комсомолец, кроссворды, сад-огород. На обложке комсорыльца вижу кадр с бензовоза. БЕРУ. Одно враньё, смешное. Кто-то написал статью не вставая из-за стола по слухам. Но это не вызывает. Просто ну желтая, смешная. Ещё никого не убили. Политковская ещё только восходит. В её подъезде на Лесной когда-то ей передам кассету. Тебе же близко домой от её дома - передай! Лица, техника. ТТК ещё только строят. Бедно. Свобода. Мы на одной волне.
Вы господин редахтер этой газеты тролля с номерочком туда добавить забыли. Он в этой ветке больше вас написал. Он своим продажным чутьём почуял, что в старых фото настоящей НГ веет той ещё силой, и усиленно стал забутовывать ветку шлаком.
Но вы это же не видите. Правил оно не нарушает и прилежно даже делает изложение по методичке. У вас возможностей куча быть тем самым НГ. А не ленинским утём.
Вот Ольги могли. И это было видно. Даже от фото энергия исходит, пугающая форумных проститутов с номерочками на ноге. И ту Нашу газету читать хотелось. Она была как тот самый Взгляд в эфире. А эта газета бледная тень. В которой иногда что-то попадается от прошлой.
Цитата:
Тимур Гафуров: Кроме того, журналисты иногда болеют и уходят в отпуск.
Что сказывается на урожайности и надоях.
Сидел сегодня в кафе на Тверской. Воскресенье. Макдоналдс на Пушкинской закрыт. По дороге от Маяковской до Пушкинской полиции в каждой арке дома. Взял прокатный электросамокат говняндекса ткнув в приложение. Так бы замучился документы показывать. Вокруг Пушкинской несколько десятков автозаков. Полицаев в разы больше людей. Ближайшее кафе полно детей. На улице холодно, Макдак закрыт. Кафе беспотновое, второй этаж. Школьницы. 8-9 класс. Айфон, причёска, книга философа, у всех телега и атмосфера!!! Сколько кого брали в автозак!!! Шум. Они знакомятся. Тусуют, у них та волна как в 1991. Они с теми же самыми лицами как две Ольги в старом НГ. Это их страна и их первая позиция. Они бесстрашны.
Символичное фото воскресенья. На Пушкинской. Два ряда окон здания на заднем плане в кадре - бывшая редакция Известий. Бывшей газеты. Сейчас нечто неприличное и презираемое. Их детям наверное сейчас не очень удобно, как детям этих работников автозаков. Мой папа работает в автозаке! Я горжусь своим папой! Мой папа в известиях...
У вас пока ещё есть шанс быть как раньше. У этих на фото, и на переднем и на заднем плане уже точно никаких
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