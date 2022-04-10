YESNO: Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.
Цитата:
YESNO: Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое - слесарями! Это устранение свидетелей, мародеров, которые три дня трудились на "командиров ВСУ"! (взламывали квартирные двери)
и после такого кто нибудь еще станет что нибудь говорить, что это было не так. не знаю кем тогда надо быть, чтобы отрицать такие зверства.
Тимур Гафуров: Цитата: 111: и вопрос - это нарушение или нет? Согласно новым правилам.
Изменения в соглашении не затронули этот момент. Вот пункт действующих правил 2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии. Каждый форум посвящен определенной проблеме или событию. Но я уже пояснял, что во флуде этот пункт не работает.
"Здравствуйте! Могу ли я привлечь редакцию костанайской газеты "Наша Газета" за публикацию русофобских и разжигающих межнациональную рознь материалов? В последнее время на сайте стали публиковаться подобные материалы, причём редакция удаляет комментарии оппонентов, прикрываясь тем, что они якобы нарушают правила форума. Хотелось бы знать, возможно ли проверить действия редакции на соответствие соблюдения законов РК." А это моё обращение в Генеральную Прокуратуру РК.Видимо, редакция всеми силами добивается закрытия "НГ", вот только непонятно с какой целью.
Вас смущает что человек он правильный, социально ответственный и к несправедливости относится одинаково как среди своих так и чужих? По моему это правильно, если сын например видит что мать нарушила где то правила в общественном месте, доносит на нее.. Это есть демократия..
Под промзоной "Азовсталь", принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, предположительно внебрачному сыну бывшего президента Украины Кучмы, находятся 24 км туннелей на глубине до 30 метров.
Там же находится секретный объект НАТО PIT-404- и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. На объекте PIT-404- заблокированы офицеры НАТО. Туннели снабжены бункерной системой с броневой защитой.
Внутри находятся порядка 240 иностранцев, среди которых офицеры НАТО и Французского Иностранного Легиона, а также персонал биолаборатории. Их охрана, финансировавшаяся Ахметовым, насчитывает до 3000 человек.
Биолаборатория под заводом "Азовсталь" в Мариуполе на так называемом объекте PIT-404- построена и эксплуатировалась компанией Metabiota, связанной с Хантером Байденом, Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским.
В лабораториях этого объекта велись испытания по созданию биооружия. Тысячи жителей Мариуполя стали "подопытными кроликами" в этих страшных испытаниях. И в этих бесчеловечных опытах принимали участие в основном западные "специалисты".
Офицеры разведки и специальных операций Франции не смогли вывезти своих сослуживцев из Мариуполя. Вот почему Макрон так часто звонил в Кремль и просил "гуманитарные коридоры".
Некоторые офицеры французской разведки погибли во время спасательной операции. Глава французской разведки Эрик Видо 31 марта 2022 года был уволен за неудачи разведки Франции в войне на Украине.
В подземельях Азовстали сейчас заблокированы офицеры из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Польши и Греции. Американский генерал-лейтенант Роджер Клотье, захваченный Народой Милицией ДНР в плен на днях из сбитого вертолёта, был отслежен ГРУ ГШ и СВР России в Мариуполе по результатам внешнего наблюдения за его любовницей на территории Турции в Измире.
Гражданка Украины, известная разведке как Klute, всегда сопровождала генерала в качестве походной жены, доверенного лица и переводчицы. Как только поступила информация, что эта дама приехала в Мариуполь, Россия начала военную операцию и заблокировала город.
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