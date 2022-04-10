YESNO: Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.
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YESNO: Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое - слесарями! Это устранение свидетелей, мародеров, которые три дня трудились на "командиров ВСУ"! (взламывали квартирные двери)
и после такого кто нибудь еще станет что нибудь говорить, что это было не так. не знаю кем тогда надо быть, чтобы отрицать такие зверства.
Тимур Гафуров: Цитата: 111: и вопрос - это нарушение или нет? Согласно новым правилам.
Изменения в соглашении не затронули этот момент. Вот пункт действующих правил 2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии. Каждый форум посвящен определенной проблеме или событию. Но я уже пояснял, что во флуде этот пункт не работает.
"Здравствуйте! Могу ли я привлечь редакцию костанайской газеты "Наша Газета" за публикацию русофобских и разжигающих межнациональную рознь материалов? В последнее время на сайте стали публиковаться подобные материалы, причём редакция удаляет комментарии оппонентов, прикрываясь тем, что они якобы нарушают правила форума. Хотелось бы знать, возможно ли проверить действия редакции на соответствие соблюдения законов РК." А это моё обращение в Генеральную Прокуратуру РК.Видимо, редакция всеми силами добивается закрытия "НГ", вот только непонятно с какой целью.
Вас смущает что человек он правильный, социально ответственный и к несправедливости относится одинаково как среди своих так и чужих? По моему это правильно, если сын например видит что мать нарушила где то правила в общественном месте, доносит на нее.. Это есть демократия..
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