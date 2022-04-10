Отправлено: - 20:05

YESNO:

Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.

YESNO:

Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое - слесарями! Это устранение свидетелей, мародеров, которые три дня трудились на "командиров ВСУ"! (взламывали квартирные двери)

[Исправлено: alex_60, 10.04.2022 - 20:06]

Цитата:Цитата:и после такого кто нибудь еще станет что нибудь говорить, что это было не так.не знаю кем тогда надо быть, чтобы отрицать такие зверства.