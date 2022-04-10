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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 817 из 817«1...815816817
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16893
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 20:05
#12241
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Цитата:
YESNO:
Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.


Цитата:
YESNO:
Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое - слесарями! Это устранение свидетелей, мародеров, которые три дня трудились на "командиров ВСУ"! (взламывали квартирные двери)


и после такого кто нибудь еще станет что нибудь говорить, что это было не так.
не знаю кем тогда надо быть, чтобы отрицать такие зверства.

[Исправлено: alex_60, 10.04.2022 - 20:06]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16893
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 20:19
#12242
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посмотрел какие сегодня праздники.
религиозные есть.
день рождения спички
день рождения булавки
день гречки
день банана.
ну еще день брата и сестры,
но это американский,
нам это ни к чему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 20:51
#12243
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Цитата:
Don Julio:
Ваши сообщение, о том

Какой конкретно тебя комментарий смущает?
Тот, что повторяет слова твоей кампашки, об информативности, ой, от малоинформативности?
Читай далее ответ Тимура.
Там вроде все ясно и по русскому написано..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 21:07
#12244
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата: 111: и вопрос - это нарушение или нет? Согласно новым правилам.

Изменения в соглашении не затронули этот момент. Вот пункт действующих правил
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии. Каждый форум посвящен определенной проблеме или событию.
Но я уже пояснял, что во флуде этот пункт не работает.


[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 21:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16893
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 21:22
#12245
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Цитата:
111:
что во флуде этот пункт не работает.


во флуде.
в остальных, типа черти о чем.
работает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 21:34
#12246
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Цитата:
alex_60:
черти

Они у каждого в голове свои..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2135
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 21:45
#12247
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"Здравствуйте! Могу ли я привлечь редакцию костанайской газеты "Наша Газета" за публикацию русофобских и разжигающих межнациональную рознь материалов? В последнее время на сайте стали публиковаться подобные материалы, причём редакция удаляет комментарии оппонентов, прикрываясь тем, что они якобы нарушают правила форума. Хотелось бы знать, возможно ли проверить действия редакции на соответствие соблюдения законов РК."
А это моё обращение в Генеральную Прокуратуру РК.Видимо, редакция всеми силами добивается закрытия "НГ", вот только непонятно с какой целью.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2135
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 21:56
#12248
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Цитата:
YESNO:
А почему эти ракеты не сбивают? Ответь. Вот Сирию накрыли куполом в свое время. А здесь почему. Не могут что-ли сбить ракету прошлого века.

Вот тебе ответ:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2939
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 22:24
#12249
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А это моё обращение в Генеральную Прокуратуру РК.Видимо, редакция всеми силами добивается закрытия "НГ"



Вы это на полном серьёзе?
Здравый смысл Вас покинул?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10744
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 22:32
#12250
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Цитата:
таноми52:
Здравый смысл Вас покинул?

Вас смущает что человек он правильный, социально ответственный и к несправедливости относится одинаково как среди своих так и чужих?
По моему это правильно, если сын например видит что мать нарушила где то правила в общественном месте, доносит на нее..
Это есть демократия..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1160
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 22:45
#12251
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Цитата:
Уже не ваш земляк: Вот тебе ответ:
И о чём там пишут? В Казахстане не открывается.
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