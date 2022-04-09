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≡ Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43980
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Отправлено: 09.04.22 - 22:33
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Казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO. Поединок в Сайтаме завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
874
Re: Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три...
Отправлено: 09.04.22 - 22:33
#1
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Интересно, Головкину до пенсии будут тщательно подбирать "мешки" для боя!? Вроде елбаса уже не в тренде, пора по настоящему начинать биться...!?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3001
Re: Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три...
Отправлено: 10.04.22 - 10:48
#2
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Цитата:
KOS77:
Головкину до пенсии будут тщательно


Надо уходить вовремя: тому пример ЕБЛН - лет десять -пятнадцать назад вовремя не ушёл, и теперь пожинает ГОРЬКИЕ плоды.

Пусть не совсем яркая победа Гены, но победа: - теперь уйди достойно с поднятыми наверх руками и с чемпионским поясом.

Видать же: - что 40 лет, волосы уже редкие, дыхалка не та, ноги уже слабые, и главное: - взгляд уже не тот не БОЙЦОВСКИЙ, а жалостный, предпенсионерский.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16893
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Отправлено: 10.04.22 - 10:54
#3
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Цитата:
KOS77:
подбирать "мешки" для боя!?


Рёта Мурата — японский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Олимпийский чемпион в среднем весе в любителях. Среди профессионалов регулярный чемпион мира по версии WBA, Суперчемпион мира по версии WBA среднем весе.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9167
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Отправлено: 10.04.22 - 10:59
#4
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Я одного не пойму, если -
""Казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super""
то зачем ему
- ""в мае он встретится в полутяжелом весе с обладателем титула WBA Super"" :oops:
Хотя иногда достаточно просто вовремя уйти.

[Исправлено: elektron, 10.04.2022 - 06:05]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16893
Re: Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три...
Отправлено: 10.04.22 - 11:05
#5
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Цитата:
elektron:

стал в среднем весе, в мае в полутяжелом.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3001
Re: Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три...
Отправлено: 10.04.22 - 15:19
#6
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Цитата:
alex_60:
Олимпийский чемпион в среднем весе в любителях.


Олимпиоников среди профи не бывает.

Цитата:
elektron:
Я одного не пойму, если


Другая весовая категория.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3001
Re: Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три...
Отправлено: 10.04.22 - 20:46
#7
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Цитата:
KOS77:
подбирать "мешки" для боя!?


12 000 000 $ - за этот бой, как вы выразились с мешком: - профессиональный бокс - это прежде всего БИЗНЕС. За 6 боёв Головкин получит около 100 000 000 $ - 3 боя уже провёл.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16893
Re: Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три...
Отправлено: 10.04.22 - 21:19
#8
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Цитата:
ACROS:
Олимпиоников среди профи не бывает.


бывает.
если про бокс конкретно
Внесённые в 2016 году поправки позволяют любому профессиональному боксеру, независимо от возраста, опыта и количества проведённых боёв выступать на Олимпиаде.
до этого разрешалось принимать участие если провел на профиринге менее 15 боев.
если про другое виды спорта, то тот же теннис, хоккей-тоже участвуют профессионалы.
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