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KOS77:

Головкину до пенсии будут тщательно

Цитата:Надо уходить вовремя: тому пример ЕБЛН - лет десять -пятнадцать назад вовремя не ушёл, и теперь пожинает ГОРЬКИЕ плоды.Пусть не совсем яркая победа Гены, но победа: - теперь уйди достойно с поднятыми наверх руками и с чемпионским поясом.Видать же: - что 40 лет, волосы уже редкие, дыхалка не та, ноги уже слабые, и главное: - взгляд уже не тот не БОЙЦОВСКИЙ, а жалостный, предпенсионерский.