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≡ Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43980
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 13:06
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Как сообщает ведомство, банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 триллионов тенге, или 42,3 процента от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2494
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 14:38
#15
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Цитата:
Сергей_я:
Прицепом упадет очень много "экономик".

нет, кроме экономик стран "Таёжного союза" остальные особо ничего не почувствуют. Больше всех сейчас страдает Украина, но её быстро после войны восстановят.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
809
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 14:54
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Санкции разрушают в хлам экономику России.

Цитата:
юля елиссева:
Путин думая что кто-то будет покупать газ за рубли, делает курс рубля дорогим, сжигая на это последние остатки валюты


Запишу себе на память.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10744
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 15:05
#17
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Какие то запасы триллионов или супертриллионов ничто, если на тебя пойдет весь мир, а потому как то балансировать между ним и Рссией придется, показывая все чудеса виртуозности..
В общем тяжело.
Рабочие Гока большинство сидели на картах сбера..
Ну вроде ниче, прошло пока нормально..

Наверно писал с закрытыми глазами, не попадал на клавиши, исправил.

[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 20:42]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2135
Re: Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах...
Отправлено: 09.04.22 - 19:48
#18
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А ведь никто не задал себе вопроса - а по какому праву США присвоили себе право монопольно решать все вопросы в мире, указывая, кого карать, а кого пощадить? Если вас устаивает такое положение дел, то не возмущайтесь, что другим это не нравиться!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
988
Re: Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах...
Отправлено: 10.04.22 - 19:04
#19
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Цитата:
юля елиссева:
не вижу никакого отклонения от темы, написав причину возникновения ситуации
Я так понял что и редакция сначала увидела отклонение от темы и даже удалило несколько комментов, а потом таки передумали. Ну а раз так, скажу что думаю, что в нынешних ситуации, можно Путина, да почему можно если оно уже есть. Да в любой теме упоминать виновником, и это не будет отклонением. Хоть в теме о прогнозе погоды в Костанае.
:lol:
Цитата:
111:
Какие то зарасы триллионов или супертриллионов ничто, если на тебя поцдет весь мир, а потому как то балансировать между ним и Рссией придется, показывпя все чудеса виртуозности..

Марик, ты ж не в научной симпозеуме среди своих учоных гениев, а например ничо не понял.
Кто? Что? О чем?
:-o
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2135
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 10.04.22 - 19:27
#20
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10744
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 10.04.22 - 20:40
#21
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Цитата:
Don Julio:
например ничо не понял. Кто? Что? О чем?

Тут и не надо ниче понимать.
Просто посмотреть вокруг, у кого сбер.
У нашего студента тоже вырубило, водителям пришлось пропускать без денег его два раза..
Какой то плюс в этом есть..
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
800
Re: Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах...
Отправлено: 10.04.22 - 21:02
#22
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Цитата:
юля елиссева:
от многократного повторения слова халва, слаще во рту не станет.

На реакцию горе патриотов не надо обращать внимание..это у них адреналиновая реакция на происходящее. Как в чужом пиру похмелье..грядут тихим сапом санкции..а вот они то как раз расставят по полочкам всю никчёмность российского импортозамещения...
А после того как 16 апреля вступят в силу санкции по полному запрету ввез да автомобильной техники на территорию и кораблей в порты Евросоюза будет полный кабздец..
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