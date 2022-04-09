Отправлено: - 19:04

юля елиссева:

не вижу никакого отклонения от темы, написав причину возникновения ситуации

111:

Какие то зарасы триллионов или супертриллионов ничто, если на тебя поцдет весь мир, а потому как то балансировать между ним и Рссией придется, показывпя все чудеса виртуозности..

Цитата:Я так понял что и редакция сначала увидела отклонение от темы и даже удалило несколько комментов, а потом таки передумали. Ну а раз так, скажу что думаю, что в нынешних ситуации, можно Путина, да почему можно если оно уже есть. Да в любой теме упоминать виновником, и это не будет отклонением. Хоть в теме о прогнозе погоды в Костанае.Цитата:Марик, ты ж не в научной симпозеуме среди своих учоных гениев, а например ничо не понял.Кто? Что? О чем?