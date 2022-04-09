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Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43980
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 13:06
Как сообщает ведомство, банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 триллионов тенге, или 42,3 процента от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2494
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 14:38
Цитата:
нет, кроме экономик стран "Таёжного союза" остальные особо ничего не почувствуют. Больше всех сейчас страдает Украина, но её быстро после войны восстановят.
Сергей_я:
Прицепом упадет очень много "экономик".
Прицепом упадет очень много "экономик".
нет, кроме экономик стран "Таёжного союза" остальные особо ничего не почувствуют. Больше всех сейчас страдает Украина, но её быстро после войны восстановят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 809
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 14:54
Цитата:
Цитата:
Запишу себе на память.
юля елиссева:
Санкции разрушают в хлам экономику России.
Санкции разрушают в хлам экономику России.
Цитата:
юля елиссева:
Путин думая что кто-то будет покупать газ за рубли, делает курс рубля дорогим, сжигая на это последние остатки валюты
Путин думая что кто-то будет покупать газ за рубли, делает курс рубля дорогим, сжигая на это последние остатки валюты
Запишу себе на память.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10744
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 15:05
Какие то запасы триллионов или супертриллионов ничто, если на тебя пойдет весь мир, а потому как то балансировать между ним и Рссией придется, показывая все чудеса виртуозности..
В общем тяжело.
Рабочие Гока большинство сидели на картах сбера..
Ну вроде ниче, прошло пока нормально..
Наверно писал с закрытыми глазами, не попадал на клавиши, исправил.
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 20:42]
В общем тяжело.
Рабочие Гока большинство сидели на картах сбера..
Ну вроде ниче, прошло пока нормально..
Наверно писал с закрытыми глазами, не попадал на клавиши, исправил.
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 20:42]
Re: Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах...
Отправлено: 09.04.22 - 19:48
А ведь никто не задал себе вопроса - а по какому праву США присвоили себе право монопольно решать все вопросы в мире, указывая, кого карать, а кого пощадить? Если вас устаивает такое положение дел, то не возмущайтесь, что другим это не нравиться!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 988
Re: Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах...
Отправлено: 10.04.22 - 19:04
Цитата:
Цитата:
Марик, ты ж не в научной симпозеуме среди своих учоных гениев, а например ничо не понял.
Кто? Что? О чем?
юля елиссева:Я так понял что и редакция сначала увидела отклонение от темы и даже удалило несколько комментов, а потом таки передумали. Ну а раз так, скажу что думаю, что в нынешних ситуации, можно Путина, да почему можно если оно уже есть. Да в любой теме упоминать виновником, и это не будет отклонением. Хоть в теме о прогнозе погоды в Костанае.
не вижу никакого отклонения от темы, написав причину возникновения ситуации
не вижу никакого отклонения от темы, написав причину возникновения ситуации
Цитата:
111:
Какие то зарасы триллионов или супертриллионов ничто, если на тебя поцдет весь мир, а потому как то балансировать между ним и Рссией придется, показывпя все чудеса виртуозности..
Какие то зарасы триллионов или супертриллионов ничто, если на тебя поцдет весь мир, а потому как то балансировать между ним и Рссией придется, показывпя все чудеса виртуозности..
Марик, ты ж не в научной симпозеуме среди своих учоных гениев, а например ничо не понял.
Кто? Что? О чем?
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 10.04.22 - 19:27
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10744
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 10.04.22 - 20:40
Цитата:
Тут и не надо ниче понимать.
Просто посмотреть вокруг, у кого сбер.
У нашего студента тоже вырубило, водителям пришлось пропускать без денег его два раза..
Какой то плюс в этом есть..
Don Julio:
например ничо не понял. Кто? Что? О чем?
например ничо не понял. Кто? Что? О чем?
Тут и не надо ниче понимать.
Просто посмотреть вокруг, у кого сбер.
У нашего студента тоже вырубило, водителям пришлось пропускать без денег его два раза..
Какой то плюс в этом есть..
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 800
Re: Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах...
Отправлено: 10.04.22 - 21:02
Цитата:
На реакцию горе патриотов не надо обращать внимание..это у них адреналиновая реакция на происходящее. Как в чужом пиру похмелье..грядут тихим сапом санкции..а вот они то как раз расставят по полочкам всю никчёмность российского импортозамещения...
А после того как 16 апреля вступят в силу санкции по полному запрету ввез да автомобильной техники на территорию и кораблей в порты Евросоюза будет полный кабздец..
юля елиссева:
от многократного повторения слова халва, слаще во рту не станет.
от многократного повторения слова халва, слаще во рту не станет.
На реакцию горе патриотов не надо обращать внимание..это у них адреналиновая реакция на происходящее. Как в чужом пиру похмелье..грядут тихим сапом санкции..а вот они то как раз расставят по полочкам всю никчёмность российского импортозамещения...
А после того как 16 апреля вступят в силу санкции по полному запрету ввез да автомобильной техники на территорию и кораблей в порты Евросоюза будет полный кабздец..
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