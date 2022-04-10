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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:41
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 13:10
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 13:35
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 14:13
Что-то этот YESNO становится всё больше похож на Абайку!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:00
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:03
Цитата:
Не переживайте. Я до 9 мая. Потом не будет времени на все это
таноми52:
YESNO становится всё больше похож на Абайку!
YESNO становится всё больше похож на Абайку!
Не переживайте. Я до 9 мая. Потом не будет времени на все это
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:18
Цитата:
После парада куда то собрался?
YESNO:
Я до 9 мая.
Я до 9 мая.
После парада куда то собрался?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:19
Цитата:
Изгнать!
Тех, у кого другое мнение не дай Бог!
таноми52:
Что-то этот YESNO становится всё больше похож на Абайку
Что-то этот YESNO становится всё больше похож на Абайку
Изгнать!
Тех, у кого другое мнение не дай Бог!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:26
Цитата:
---Да нет , тут всего один самоназначенный и самовоспроглашенный чемпион
elektron:
Смотрю тут песочницу никак не поделят?
Смотрю тут песочницу никак не поделят?
---Да нет , тут всего один самоназначенный и самовоспроглашенный чемпион
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:29
Мда уж..
Опять кого то побрили..
Опять кого то побрили..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:34
Цитата:
Нет. Лето - много работы,хобби, дача, природа, отпуск.
111:
После парада куда то собрался?
После парада куда то собрался?
Нет. Лето - много работы,хобби, дача, природа, отпуск.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 15:36
Цитата:
Ты эта, не отделяйся то от коллектива, мы таких не любим.
Уже по 15 лет подряд, каждый день, не один диван протерли, но мы верны друг другу, нашему форуму!
А ты только развлекаться?
А как же обиды, разборки и жалобы?
Это же брат наша жизнь тут!
YESNO:
Лето - много работы,хобби, дача, природа, отпуск.
Лето - много работы,хобби, дача, природа, отпуск.
Ты эта, не отделяйся то от коллектива, мы таких не любим.
Уже по 15 лет подряд, каждый день, не один диван протерли, но мы верны друг другу, нашему форуму!
А ты только развлекаться?
А как же обиды, разборки и жалобы?
Это же брат наша жизнь тут!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 17:54
Цитата:
Передаю письмо соотечественника:
КРИК ДУШИ. "Русские Орки", Дорогие мои, Хорошие - не останавливайтесь!
"Это мне прислал мой друг из Киева, о. Роман. Пишет сосед по дому, а самому священнику пришлось бежать с семьёй."
"Добрый день. Я гражданин Украины, нахожусь в Киеве. Мы эвакуировались из Бучи 12 марта.
Наш дом (250 квартир) полностью разграблен. Украинская пресса обвиняет в разграблении Бучи "Русских орков", и люди в это верили... Но, прошла неделя, и те единичные соседи, которые до сих пор живут в доме, шепотом после того, как ты поклянешься Мамой, здоровьем своих детей, и всеми святыми, в ужасе от увиденного беспредела рассказывают Правду...
Русские вышли с Бучи 30 марта. А 31-го, вечером началось разграбление. Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.
Грабили наш дом три дня (31, 1 и 2-го апреля). Взломаны и разграблены все квартиры кроме тех четырех, где были люди. Об этом знают все, но молчат. Молчат даже те, у кого близкие служат в ВСУ и полиции! Все погружены в животный страх! Женщины, когда к ним подходят, то кланяются и с ужасом в глазах начинают плакать и дрожащим голосом говорят "Спасибо". Такая реакция потому, что они знают, что те, кого мы считаем нашими, убивают сразу без предупреждения.
Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое - слесарями! Это устранение свидетелей, мародеров, которые три дня трудились на "командиров ВСУ"! (взламывали квартирные двери)
Теперь ещё, у нашей семьи есть (вернее была) дача в большом селе под Киевом. Дозвонился соседке. Село разрушено, каждый 3-й дом. Много людей эвакуировалось. Остались лишь те, у кого корова...
Наше село грабили части ВСУ, которые зашли, как только отошли российские войска!!! Десять дней. Все дома взломаны и ограблены!!! Люди молчат. Сосед с малыми внуками выехал в Малин к дочке, а корову и кур передал под присмотр соседке... Соседка увидела, что с его дома "наши" выносят даже мебель побежала к ним: "Хлопцы, да що ж вы робытэ, мы ж свои?!! Её сразу же под заборчиком и пристрелили... И ее мужа тоже!
За что убили бабу Машу??? Её недоенные коровы три дня истошно мычали на всю округу, потому что соседи боялись выйти с хаты даже в туалет, и ходили в кастрюлю... На третий день, воины света сжалились и перерезали бедолашным коровкам горло... В части ВСУ которая зашла в наше село было 70-80 человек. И все они грабили и убивали!
Вы думаете, что на Украине фашизм? Нет, это не фашизм... Фашисты своих не грабили и не убивали! Это сатанизм лютый, бессмысленный и безпощадный! Они не "наши", они нелюди!!! Они же не могли не понимать, что в селе, хоть и мало, но всё же остались люди... хоть они и сидят по хатам и видят, что вы творили эти десять дней с нашим селом!!! Соседи видят ваши преступления... Ублюдки.
В Буче осталось около 3000 людей, в нашем селе около 40-ка. Люди всё видели, и всё знают и всё расскажут!!! Не убьёте же вы всех свидетелей вашего лютого сатанизма? А даже если вы вернётесь, то вы не убьёте всех! Народ нельзя убить... Слава Богу, что кому-то пришло в голову, отвести российские войска от Киева... Это решение - Божье вразумление... Оно все расставило на свои места...
И главное. За последние три недели наша семья потеряла всё: квартиру, которую мы выплачивали 17 лет, дачу мы строили 20 лет, вкладывая всю душу, машину - всё... Но, Слава Богу, дети остались живы.
У меня остались брюки, туфли, рубашка и одни трусы... Я это переживу... Потому что у меня родилась Мечта... о том, что "Русские орки" даст Бог, вернутся в мой любимый Киев, в мою Бучу, в моё село, и я смогу записаться к ним рядовым, чтобы освободить мою Батькивщину, мою Родину от лютого сатанизма, что терзал три дня наш дом в Буче, и десять дней истязал моё любимое село...
Пожалуйста, "Русские Орки", Дорогие мои, Хорошие не останавливайтесь... Ради Христа Родненькие!
Пожалуйста опубликуйте моё письмо. Я сейчас нахожусь в Киеве, и не могу это огласить сам.
КРИК ДУШИ. "Русские Орки", Дорогие мои, Хорошие - не останавливайтесь!
"Это мне прислал мой друг из Киева, о. Роман. Пишет сосед по дому, а самому священнику пришлось бежать с семьёй."
"Добрый день. Я гражданин Украины, нахожусь в Киеве. Мы эвакуировались из Бучи 12 марта.
Наш дом (250 квартир) полностью разграблен. Украинская пресса обвиняет в разграблении Бучи "Русских орков", и люди в это верили... Но, прошла неделя, и те единичные соседи, которые до сих пор живут в доме, шепотом после того, как ты поклянешься Мамой, здоровьем своих детей, и всеми святыми, в ужасе от увиденного беспредела рассказывают Правду...
Русские вышли с Бучи 30 марта. А 31-го, вечером началось разграбление. Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.
Грабили наш дом три дня (31, 1 и 2-го апреля). Взломаны и разграблены все квартиры кроме тех четырех, где были люди. Об этом знают все, но молчат. Молчат даже те, у кого близкие служат в ВСУ и полиции! Все погружены в животный страх! Женщины, когда к ним подходят, то кланяются и с ужасом в глазах начинают плакать и дрожащим голосом говорят "Спасибо". Такая реакция потому, что они знают, что те, кого мы считаем нашими, убивают сразу без предупреждения.
Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое - слесарями! Это устранение свидетелей, мародеров, которые три дня трудились на "командиров ВСУ"! (взламывали квартирные двери)
Теперь ещё, у нашей семьи есть (вернее была) дача в большом селе под Киевом. Дозвонился соседке. Село разрушено, каждый 3-й дом. Много людей эвакуировалось. Остались лишь те, у кого корова...
Наше село грабили части ВСУ, которые зашли, как только отошли российские войска!!! Десять дней. Все дома взломаны и ограблены!!! Люди молчат. Сосед с малыми внуками выехал в Малин к дочке, а корову и кур передал под присмотр соседке... Соседка увидела, что с его дома "наши" выносят даже мебель побежала к ним: "Хлопцы, да що ж вы робытэ, мы ж свои?!! Её сразу же под заборчиком и пристрелили... И ее мужа тоже!
За что убили бабу Машу??? Её недоенные коровы три дня истошно мычали на всю округу, потому что соседи боялись выйти с хаты даже в туалет, и ходили в кастрюлю... На третий день, воины света сжалились и перерезали бедолашным коровкам горло... В части ВСУ которая зашла в наше село было 70-80 человек. И все они грабили и убивали!
Вы думаете, что на Украине фашизм? Нет, это не фашизм... Фашисты своих не грабили и не убивали! Это сатанизм лютый, бессмысленный и безпощадный! Они не "наши", они нелюди!!! Они же не могли не понимать, что в селе, хоть и мало, но всё же остались люди... хоть они и сидят по хатам и видят, что вы творили эти десять дней с нашим селом!!! Соседи видят ваши преступления... Ублюдки.
В Буче осталось около 3000 людей, в нашем селе около 40-ка. Люди всё видели, и всё знают и всё расскажут!!! Не убьёте же вы всех свидетелей вашего лютого сатанизма? А даже если вы вернётесь, то вы не убьёте всех! Народ нельзя убить... Слава Богу, что кому-то пришло в голову, отвести российские войска от Киева... Это решение - Божье вразумление... Оно все расставило на свои места...
И главное. За последние три недели наша семья потеряла всё: квартиру, которую мы выплачивали 17 лет, дачу мы строили 20 лет, вкладывая всю душу, машину - всё... Но, Слава Богу, дети остались живы.
У меня остались брюки, туфли, рубашка и одни трусы... Я это переживу... Потому что у меня родилась Мечта... о том, что "Русские орки" даст Бог, вернутся в мой любимый Киев, в мою Бучу, в моё село, и я смогу записаться к ним рядовым, чтобы освободить мою Батькивщину, мою Родину от лютого сатанизма, что терзал три дня наш дом в Буче, и десять дней истязал моё любимое село...
Пожалуйста, "Русские Орки", Дорогие мои, Хорошие не останавливайтесь... Ради Христа Родненькие!
Пожалуйста опубликуйте моё письмо. Я сейчас нахожусь в Киеве, и не могу это огласить сам.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 19:20
Кстати, я обратил внимание - после того, как я опубликовал своё обращение в прокуратуру г. Кустаная, куда-то пропал абайка...Совпадение?! Не думаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 19:47
Цитата:
Цитата:
Уважаемый пользователь, с ником 111, обращаюсь к вам, с вашего разрешения, с вопросом, ибо он (вопрос) до сих пор меня терзает, держит и не отпускает, и безусловно ваш ответ, он позволит мне скинуть этот камень с души прям в огород.
Ваши сообщение, о том что вы изволили проснуться добрым утром, а именно, не ранее в 3 часа пополудни, безусловно, предположу имеет высоко информативное содержание, но я, таки, его не понимаю! И если бы вы, лично мне, в качестве исключения его бы раскрыли, был бы вам премного обязан!
Заранее благодарю вас за ответ.
111:
Все понятно. Спасибо. Просто смотрю вопрос не я один такой задавал, на том и поставлена точка.
Все понятно. Спасибо. Просто смотрю вопрос не я один такой задавал, на том и поставлена точка.
Цитата:
111:
во Флуде идут снова и снова малоинформативные комментарии
во Флуде идут снова и снова малоинформативные комментарии
Уважаемый пользователь, с ником 111, обращаюсь к вам, с вашего разрешения, с вопросом, ибо он (вопрос) до сих пор меня терзает, держит и не отпускает, и безусловно ваш ответ, он позволит мне скинуть этот камень с души прям в огород.
Ваши сообщение, о том что вы изволили проснуться добрым утром, а именно, не ранее в 3 часа пополудни, безусловно, предположу имеет высоко информативное содержание, но я, таки, его не понимаю! И если бы вы, лично мне, в качестве исключения его бы раскрыли, был бы вам премного обязан!
Заранее благодарю вас за ответ.
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