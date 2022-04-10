Отправлено: - 19:29

ПолиграфЪ Боярышников:

Есть такая порода людей которая вечно чем то недовольны. Этого человека люди

Ильяс:

Морис, не надо нарушать субординацию, поймите у одного специалиста отдела ЖКХПТиАД компетенции больше чем у акима города, надо вести сначала с ними работу, потом с акимом города,

Цитата:Сейчас к людям надо помягше... А на вопросы смотреть ширше...Цитата:Тут видите ли какой конфус. Тут сразу аким сразу лично пообещал. Прыгнул сразу через компетенцию простого специалиста.