Отправлено: - 17:54

Передаю письмо соотечественника:



КРИК ДУШИ. "Русские Орки", Дорогие мои, Хорошие - не останавливайтесь!



"Это мне прислал мой друг из Киева, о. Роман. Пишет сосед по дому, а самому священнику пришлось бежать с семьёй."



"Добрый день. Я гражданин Украины, нахожусь в Киеве. Мы эвакуировались из Бучи 12 марта.



Наш дом (250 квартир) полностью разграблен. Украинская пресса обвиняет в разграблении Бучи "Русских орков", и люди в это верили... Но, прошла неделя, и те единичные соседи, которые до сих пор живут в доме, шепотом после того, как ты поклянешься Мамой, здоровьем своих детей, и всеми святыми, в ужасе от увиденного беспредела рассказывают Правду...



Русские вышли с Бучи 30 марта. А 31-го, вечером началось разграбление. Работала бригада больше 10 человек в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные ВСУ круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей.



Грабили наш дом три дня (31, 1 и 2-го апреля). Взломаны и разграблены все квартиры кроме тех четырех, где были люди. Об этом знают все, но молчат. Молчат даже те, у кого близкие служат в ВСУ и полиции! Все погружены в животный страх! Женщины, когда к ним подходят, то кланяются и с ужасом в глазах начинают плакать и дрожащим голосом говорят "Спасибо". Такая реакция потому, что они знают, что те, кого мы считаем нашими, убивают сразу без предупреждения.



Вчера в Буче идентифицировали четыре из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома. Двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое - слесарями! Это устранение свидетелей, мародеров, которые три дня трудились на "командиров ВСУ"! (взламывали квартирные двери)



Теперь ещё, у нашей семьи есть (вернее была) дача в большом селе под Киевом. Дозвонился соседке. Село разрушено, каждый 3-й дом. Много людей эвакуировалось. Остались лишь те, у кого корова...



Наше село грабили части ВСУ, которые зашли, как только отошли российские войска!!! Десять дней. Все дома взломаны и ограблены!!! Люди молчат. Сосед с малыми внуками выехал в Малин к дочке, а корову и кур передал под присмотр соседке... Соседка увидела, что с его дома "наши" выносят даже мебель побежала к ним: "Хлопцы, да що ж вы робытэ, мы ж свои?!! Её сразу же под заборчиком и пристрелили... И ее мужа тоже!



За что убили бабу Машу??? Её недоенные коровы три дня истошно мычали на всю округу, потому что соседи боялись выйти с хаты даже в туалет, и ходили в кастрюлю... На третий день, воины света сжалились и перерезали бедолашным коровкам горло... В части ВСУ которая зашла в наше село было 70-80 человек. И все они грабили и убивали!



Вы думаете, что на Украине фашизм? Нет, это не фашизм... Фашисты своих не грабили и не убивали! Это сатанизм лютый, бессмысленный и безпощадный! Они не "наши", они нелюди!!! Они же не могли не понимать, что в селе, хоть и мало, но всё же остались люди... хоть они и сидят по хатам и видят, что вы творили эти десять дней с нашим селом!!! Соседи видят ваши преступления... Ублюдки.



В Буче осталось около 3000 людей, в нашем селе около 40-ка. Люди всё видели, и всё знают и всё расскажут!!! Не убьёте же вы всех свидетелей вашего лютого сатанизма? А даже если вы вернётесь, то вы не убьёте всех! Народ нельзя убить... Слава Богу, что кому-то пришло в голову, отвести российские войска от Киева... Это решение - Божье вразумление... Оно все расставило на свои места...



И главное. За последние три недели наша семья потеряла всё: квартиру, которую мы выплачивали 17 лет, дачу мы строили 20 лет, вкладывая всю душу, машину - всё... Но, Слава Богу, дети остались живы.



У меня остались брюки, туфли, рубашка и одни трусы... Я это переживу... Потому что у меня родилась Мечта... о том, что "Русские орки" даст Бог, вернутся в мой любимый Киев, в мою Бучу, в моё село, и я смогу записаться к ним рядовым, чтобы освободить мою Батькивщину, мою Родину от лютого сатанизма, что терзал три дня наш дом в Буче, и десять дней истязал моё любимое село...

Пожалуйста, "Русские Орки", Дорогие мои, Хорошие не останавливайтесь... Ради Христа Родненькие!

Пожалуйста опубликуйте моё письмо. Я сейчас нахожусь в Киеве, и не могу это огласить сам.

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