Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • В-СВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 4 из 5«12345»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 00:25
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я тебе про тему группы гово

Тема..
Я тоже ведь о ней.
Как у Дракоши она называется?
Понимаешь о чем я?
А комментарии все ли выдерживают данную тему?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 00:38
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас смотрим кинофильму, какую то новую на Мегого выпустили, кстати тут немного больше фильмов как вроде , иностранных, по сравнению с Кинопоиском.
Но на Кинопоиске выходят тоже хорошие сериалы и иностранные и в том чтсле российские новинки.
Богатыря с Филей недавно пересмотрели..



[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 00:39]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
406
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 00:41
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какой - такой? Та же самая "тема

А дело в названии. Да в название тогда нужно чтоб два города переплелись и вся движуха. Для кого то в диковинку же. Смотрят на нас как в зоопарке
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 13:25
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе утро Костанай..



А оно доброе, погода плюс 14 на гуголе, плюс 19 у меня на градуснике..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 13:49
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревенский сахар..

400 тенге.

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 13:52
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем 400 тенге за 300 грамм..



Получается 1300 тенге за кило казахстанского сахара..

[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 13:53]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 14:05
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 сентября 2021.



Посмотрим, что то лучшее получится в этом году или нет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 15:33
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя мне сейчас подарила сердечко..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 15:53
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а если я сам себя три раза сотру, лишат статуса?
Если 7 раз, то переведусь в режим чтения на 3 дня?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 15:59
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера с деревни привезли отросток долларового дерева..



Посмотрим, в будущем появятся доллары или нет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:10
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас у нас обычная и полезная пища с жареной картошки с финской халяль колбасой, конинкой, салом и францкзскими грибами..



[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 16:10]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24643
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:11
#57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
в будущем появятся доллары или нет..

На моём, появились - евро... :lol: ;-) :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:12
#58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На моём, появились - евро..

Да хотя бы российские рубли..
Устал уже сидеть без денег..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24643
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:17
#59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Устал уже сидеть без денег..

Зато, не украдут их, у тебя... :lol: :oops: :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:19
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зато, не украдут их, у тебя..

Да, и это плюс.
Да и на карточках все деньги сейчас в основном.
Россиянин когда приезжал, отсчитывал мне деньги, путается, говорит наличку уже давно не держал, у них там все все по карточкам.
А у нас наличку многие требуют.
Профайл
Страница 4 из 5«12345»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS