Отправлено: - 16:19

drakon:

Зато, не украдут их, у тебя..

Цитата:Да, и это плюс.Да и на карточках все деньги сейчас в основном.Россиянин когда приезжал, отсчитывал мне деньги, путается, говорит наличку уже давно не держал, у них там все все по карточкам.А у нас наличку многие требуют.