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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 00:25
Цитата:
Тема..
Я тоже ведь о ней.
Как у Дракоши она называется?
Понимаешь о чем я?
А комментарии все ли выдерживают данную тему?
Victor Yang:
Я тебе про тему группы гово
Я тебе про тему группы гово
Тема..
Я тоже ведь о ней.
Как у Дракоши она называется?
Понимаешь о чем я?
А комментарии все ли выдерживают данную тему?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 00:38
А сейчас смотрим кинофильму, какую то новую на Мегого выпустили, кстати тут немного больше фильмов как вроде , иностранных, по сравнению с Кинопоиском.
Но на Кинопоиске выходят тоже хорошие сериалы и иностранные и в том чтсле российские новинки.
Богатыря с Филей недавно пересмотрели..
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 00:39]
Но на Кинопоиске выходят тоже хорошие сериалы и иностранные и в том чтсле российские новинки.
Богатыря с Филей недавно пересмотрели..
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 00:39]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 406
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 00:41
Цитата:
А дело в названии. Да в название тогда нужно чтоб два города переплелись и вся движуха. Для кого то в диковинку же. Смотрят на нас как в зоопарке
Victor Yang:
Какой - такой? Та же самая "тема
Какой - такой? Та же самая "тема
А дело в названии. Да в название тогда нужно чтоб два города переплелись и вся движуха. Для кого то в диковинку же. Смотрят на нас как в зоопарке
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 13:25
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 13:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 13:52
Причем 400 тенге за 300 грамм..
Получается 1300 тенге за кило казахстанского сахара..
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 13:53]
Получается 1300 тенге за кило казахстанского сахара..
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 13:53]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 14:05
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 15:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 15:53
Интересно, а если я сам себя три раза сотру, лишат статуса?
Если 7 раз, то переведусь в режим чтения на 3 дня?
Если 7 раз, то переведусь в режим чтения на 3 дня?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 15:59
Вчера с деревни привезли отросток долларового дерева..
Посмотрим, в будущем появятся доллары или нет..
Посмотрим, в будущем появятся доллары или нет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:10
А сейчас у нас обычная и полезная пища с жареной картошки с финской халяль колбасой, конинкой, салом и францкзскими грибами..
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 16:10]
[Исправлено: 111, 10.04.2022 - 16:10]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:11
Цитата:
На моём, появились - евро...
111:
в будущем появятся доллары или нет..
в будущем появятся доллары или нет..
На моём, появились - евро...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:12
Цитата:
Да хотя бы российские рубли..
Устал уже сидеть без денег..
drakon:
На моём, появились - евро..
На моём, появились - евро..
Да хотя бы российские рубли..
Устал уже сидеть без денег..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:17
Цитата:
Зато, не украдут их, у тебя...
111:
Устал уже сидеть без денег..
Устал уже сидеть без денег..
Зато, не украдут их, у тебя...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.04.22 - 16:19
Цитата:
Да, и это плюс.
Да и на карточках все деньги сейчас в основном.
Россиянин когда приезжал, отсчитывал мне деньги, путается, говорит наличку уже давно не держал, у них там все все по карточкам.
А у нас наличку многие требуют.
drakon:
Зато, не украдут их, у тебя..
Зато, не украдут их, у тебя..
Да, и это плюс.
Да и на карточках все деньги сейчас в основном.
Россиянин когда приезжал, отсчитывал мне деньги, путается, говорит наличку уже давно не держал, у них там все все по карточкам.
А у нас наличку многие требуют.
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