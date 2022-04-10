Отправлено: - 15:36

drakon:

Нерафинированное. 5.99 евро, за бутылку. Но вкусное..

[Исправлено: serg kost, 10.04.2022 - 15:37]

Цитата:У нас местное нерафинированное очень вкусное.До 1 апреля успел взять пятилитровку за 3500.А ещё у них есть подороже за литр масло из чистых зёрен, (купил литр, ещё не пробовали) и даже есть из поджаренных зёрен.И горчичное было, что-то около 1000 за литр. В салат из помидор и огурцов лучшего масла и не придумать.