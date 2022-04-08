Как сказала одна моя знакомая дочь: - домашнюю работу задают, чтобы ссорить детей с родителями, а её мать: - что домашка, для того чтобы, родители не говорили, зачем они учили, всякие падежи и котангенсы, якобы им это в жизни не пригодится)). Читать новость
Как сказала одна моя знакомая дочь: - домашнюю работу задают,
Моя тоже знакомая дочь сказала)) вабще то наши дети очень хорошее образование получают и поступают практически во все РФ универы. Тут старые профи делают своё дело. Уважение им. А че будет завтра тут и так всём понятно.
Сочувствую дочери автора. У неё отец так и не осознал для чего нужна домашняя работа и что такое закрепление пройденного материала. Потому он весь свой больной поток сознания выкладывает на всеобщее обозрение. Некоторых пролетариев не нужно к всемирной сети допускать.
Только вот ведь в чём загвоздка: что-то именно при советской системе образования не было такого потока этих детских психозов и неврозов. Что-то логика у вас прихрамывает. Да, она у вас практически паралитик.
Да автор, таки, прав! Тут и говорить и спорить нечего. Много, что сейчас устарело. Зачем учить географию, заполнять мозг ребёнку,есть же приложение в телефоне! Зачем учить историю, если у всех есть гугл? Да геометрия с алгеброй древние греки выдумали, всякие синусы, зачем они? Иатематику можно сократить, оставить два действия, отнять и поделить. Физика зачем? Она что поможет суп сварить? Тем более можно же зайти в любую пиццерию и купить, хоть суп, хоть борщ. И что если зайти в могазин и спрасить малоко, его что не прададут тебе, штоли? Да и вот, же есть же случии, на форуме, де тоже. Обходяться же без оных знаний, легко печатая статьи или толстеньким пальчиком комменты.
Правильно, а на выходе получим уже частично существующее поколение "зависающих" в тик-токе, что смысл мало-мальски сложноподчиненного предложения осознать не могут. Точнее они его даже прочитать нормально не могут, привыкли по 2-3 слова за раз читать, а смысл предложения, вмещающего более 5 слов от них ускользает. Про логическое мышление вообще промолчу.
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