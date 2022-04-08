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≡ НадАела дАмашка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43978
НадАела дАмашка
Отправлено: 08.04.22 - 11:39
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Как сказала одна моя знакомая дочь: - домашнюю работу задают, чтобы ссорить детей с родителями, а её мать: - что домашка, для того чтобы, родители не говорили, зачем они учили, всякие падежи и котангенсы, якобы им это в жизни не пригодится)).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10987
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 08.04.22 - 11:39
#1
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Цитата:
Как сказала одна моя знакомая дочь: - домашнюю работу задают,

Моя тоже знакомая дочь сказала)) вабще то наши дети очень хорошее образование получают и поступают практически во все РФ универы. Тут старые профи делают своё дело. Уважение им. А че будет завтра тут и так всём понятно. :-(
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
982
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 08.04.22 - 17:50
#2
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Цитата:
Попы же Библию в детские умы несут

Как-то оно режет и глаз, и слух. И попахивает не очень.
Ну да, главное правил форума же не нарушает, раз прошло модерацию, а это -главное!
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
466
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 08.04.22 - 22:01
#3
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Цитата:
одна моя знакомая дочь

Как давно с ней познакомился?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
79
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 09.04.22 - 10:20
#4
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9 лет назад, самое приятное знакомство))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15180
НадАела дАмашка
Отправлено: 09.04.22 - 10:52
#5
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Сочувствую дочери автора. У неё отец так и не осознал для чего нужна домашняя работа и что такое закрепление пройденного материала. Потому он весь свой больной поток сознания выкладывает на всеобщее обозрение. Некоторых пролетариев не нужно к всемирной сети допускать.



[Исправлено: Victor Yang, 09.04.2022 - 10:54]
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2772
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 09.04.22 - 11:07
#6
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"Совок" не в клозетах, а в головах таких "писателей" заметок

"Вы даёте советы космического масштаба и космической же глупости" :-)

От советского образования, там не осталось ничего, кроме зданий. Нет системности, логичности, грамотного метод обеспечения.

Разберитесь со своим "совком" в голове, чтобы видеть реальность такой, какая она есть ;-) но тут придётся отказаться от акционизма и сесть за учебники :lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
541
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 09.04.22 - 11:18
#7
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Цитата:
А сколько детской психики будет спасено, и предотвращено взрослых психозов и неврозов, сплошная гармония, одни плюсы.

Источник:


Только вот ведь в чём загвоздка: что-то именно при советской системе образования не было такого потока этих детских психозов и неврозов. Что-то логика у вас прихрамывает. Да, она у вас практически паралитик.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
982
НадАела дАмашка
Отправлено: 09.04.22 - 11:35
#8
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Да автор, таки, прав!
Тут и говорить и спорить нечего. Много, что сейчас устарело.
Зачем учить географию, заполнять мозг ребёнку,есть же приложение в телефоне!
Зачем учить историю, если у всех есть гугл?
Да геометрия с алгеброй древние греки выдумали, всякие синусы, зачем они? Иатематику можно сократить, оставить два действия, отнять и поделить.
Физика зачем? Она что поможет суп сварить? Тем более можно же зайти в любую пиццерию и купить, хоть суп, хоть борщ.
И что если зайти в могазин и спрасить малоко, его что не прададут тебе, штоли?
Да и вот, же есть же случии, на форуме, де тоже. Обходяться же без оных знаний, легко печатая статьи или толстеньким пальчиком комменты.

:lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
513
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 10.04.22 - 11:28
#9
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Цитата:
Ильяс:
заменить её приложением в телефоне

Правильно, а на выходе получим уже частично существующее поколение "зависающих" в тик-токе, что смысл мало-мальски сложноподчиненного предложения осознать не могут. Точнее они его даже прочитать нормально не могут, привыкли по 2-3 слова за раз читать, а смысл предложения, вмещающего более 5 слов от них ускользает. Про логическое мышление вообще промолчу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9167
НадАела дАмашка
Отправлено: 10.04.22 - 11:39
#10
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
79
Re: НадАела дАмашка
Отправлено: 10.04.22 - 15:20
#11
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Хлопцы, не усложняйте, бритва Окамы, отсекай все лишнее, ещё надо бы добавить уроки домохозяйства, семьи и предпринимательства.
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