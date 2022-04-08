Отправлено: - 11:35

Да автор, таки, прав!Тут и говорить и спорить нечего. Много, что сейчас устарело.Зачем учить географию, заполнять мозг ребёнку,есть же приложение в телефоне!Зачем учить историю, если у всех есть гугл?Да геометрия с алгеброй древние греки выдумали, всякие синусы, зачем они? Иатематику можно сократить, оставить два действия, отнять и поделить.Физика зачем? Она что поможет суп сварить? Тем более можно же зайти в любую пиццерию и купить, хоть суп, хоть борщ.И что если зайти в могазин и спрасить малоко, его что не прададут тебе, штоли?Да и вот, же есть же случии, на форуме, де тоже. Обходяться же без оных знаний, легко печатая статьи или толстеньким пальчиком комменты.