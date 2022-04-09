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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 477 из 477«1...475476477
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 22:41
#7141
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Цитата:
drakon:
Висит обявление, 1 пачка в одни руки...


да, тяжело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 22:43
#7142
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Цитата:
drakon:
Зато - Оливковое, аж 2 бутылки...


ну это для миллиардеров наверное.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:07
#7143
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Цитата:
alex_60:
да, тяжело вам.

Вам легко, Путина - сдали... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:08
#7144
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Цитата:
alex_60:
ну это для миллиардеров наверное.

Да у меня, его - навалом... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:19
#7145
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Цитата:
drakon:
Вам легко, Путина - сдали...

кто сдал,?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:21
#7146
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Цитата:
drakon:
Да у меня, его - навалом...


про водку знаю что у тебя навалом.
штабелями. ящиками.
а вот про масло.
что еще навалом?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:22
#7147
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Цитата:
drakon:
Да у меня, его - навалом.


с собой готовишься забрать,я?
там вроде все есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:23
#7148
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хотя кем там будешь.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:28
#7149
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Цитата:
alex_60:
с собой готовишься забрать,я?

Я ещо, туда не - собираюсь.
Здесь - пригодится... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4720
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.22 - 23:49
#7150
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Цитата:
111:
Будем у тебя, а не во флуде набирать 30 комментариев..

----Один уже начал , но не удачно ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.22 - 13:06
#7151
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10 апреля, температура +5 градусов.
Дождь, вперемежку, со снегом.
Погода - отвратительнейшая... :lol: :-(

[Исправлено: drakon, 10.04.2022 - 13:08]
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