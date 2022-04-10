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Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43978
Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 09:26
История, о которой я хочу рассказать, началась в 2018 году, когда городские власти Костаная приняли решение построить на базе обычной улицы Чкалова дорожную магистраль. В связи с этим у нашего дома № 1 «А» планировалось изъять значительную часть дворовой территории.
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(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 799
Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 09:26
Цитата:
Есть такая порода людей которая вечно чем то недовольны. Этого человека люди выгоняют с собрания ПКСКа Надежда.Почему этот человек не желает быть председателем ОСИ? Да потому что критиковать и жаловаться это их удел и ничего более они не умеют да и жильцы дома ему не доверяют...
Морис КИМ:
Есть такая порода людей которая вечно чем то недовольны. Этого человека люди выгоняют с собрания ПКСКа Надежда.Почему этот человек не желает быть председателем ОСИ? Да потому что критиковать и жаловаться это их удел и ничего более они не умеют да и жильцы дома ему не доверяют...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 78
Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 10:18
Морис, не надо нарушать субординацию, поймите у одного специалиста отдела ЖКХПТиАД компетенции больше чем у акима города, надо вести сначала с ними работу, потом с акимом города, а если есть письменное обещание, то через суд требовать исполнения. А Кемелевич пускай наворованное имущество семьёй предшественника возвращает в страну, не отвлекайте))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2998
Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 10:35
Цитировать://неизвестно, какие планы у нового акима,//
Уважаемый, Морис Ким !!
Не знаю как вам отвечают из Администрации Президента или отвечали три раза, но зная менталитет наших гос.чиновников и нравы царящие в их среде, могу предположить какой примерно будет ответ нового градоначальника: "... я не знаю что было ДО МЕНЯ и не хочу этого ЗНАТЬ и тем более за это отвечать, но вам могу предложить следующее..." и очередное нью-васюковское бла,бла, бла польётся потоком на ваши благодарные уши.
Меня всегда "удивляла" СОЗНАТЕЛЬНО выбранная МАНКУРТСКАЯ тактика общения властей со своим ПОДДАННЫМ народом, по вопросам ПРОШЛЫХ действии этой же власти.
Создаётся впечатление, что: - как будто до смены очередного чиновника в вверенном ему подведомственном ему регионе, не было никакой власти ВООБЩЕ и НИКТО и НИЧЕГО не знает про действия предыдущей власти, и только с приходом нового очередного чиновника НАЧНЁТСЯ порядок и действие Законов страны.
Такое вот своеобразное ОБНУЛЕНИЕ местной власти, от предыдущих обещании своему народу.
Уважаемый, Морис Ким !!
Не знаю как вам отвечают из Администрации Президента или отвечали три раза, но зная менталитет наших гос.чиновников и нравы царящие в их среде, могу предположить какой примерно будет ответ нового градоначальника: "... я не знаю что было ДО МЕНЯ и не хочу этого ЗНАТЬ и тем более за это отвечать, но вам могу предложить следующее..." и очередное нью-васюковское бла,бла, бла польётся потоком на ваши благодарные уши.
Меня всегда "удивляла" СОЗНАТЕЛЬНО выбранная МАНКУРТСКАЯ тактика общения властей со своим ПОДДАННЫМ народом, по вопросам ПРОШЛЫХ действии этой же власти.
Создаётся впечатление, что: - как будто до смены очередного чиновника в вверенном ему подведомственном ему регионе, не было никакой власти ВООБЩЕ и НИКТО и НИЧЕГО не знает про действия предыдущей власти, и только с приходом нового очередного чиновника НАЧНЁТСЯ порядок и действие Законов страны.
Такое вот своеобразное ОБНУЛЕНИЕ местной власти, от предыдущих обещании своему народу.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2998
Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 10:38
Цитата:
Уже был СУД и он вынес решение что оно(имущество) НАВОРОВАННОЕ ???
Ильяс:
пускай наворованное имущество семьёй предшественника возвращает в страну,
пускай наворованное имущество семьёй предшественника возвращает в страну,
Уже был СУД и он вынес решение что оно(имущество) НАВОРОВАННОЕ ???
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16889
Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 10:47
////т их имени в первый раз обратиться к президенту РК Токаеву. После этого, в феврале 2019///
Токаев стал ио президента только в марте 2019.
Токаев стал ио президента только в марте 2019.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1207
Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 12:02
Цитата:
Исправил. Спасибо
alex_60:
Токаев стал ио президента только в марте 2019.
Токаев стал ио президента только в марте 2019.
Исправил. Спасибо
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4046
Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания
Отправлено: 10.04.22 - 13:05
Цитата:
При обычном течении дел, Президент не читал и не будет читать обращения, всё возвращают акиму области, только он может вас ощасливить.
в первый раз обратиться к президенту РК
При обычном течении дел, Президент не читал и не будет читать обращения, всё возвращают акиму области, только он может вас ощасливить.
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