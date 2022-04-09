Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • В, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бой за школу бокса. Кто ответит за огрехи в строительстве знакового спортобъекта Костаная?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43978
Бой за школу бокса. Кто ответит за огрехи в строительстве знакового спортобъекта Костаная?
Отправлено: 09.04.22 - 18:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В декабре у подрядчика заканчивается срок гарантийных обязательств и тогда уже все грехи можно будет списать на нынешнее руководство школы. Но не только этого опасается Залим Кувамбаев. Люди доверяют школе бокса своих детей.
Читать новость

Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4779
Re: Бой за школу бокса. Кто ответит за огрехи в строительстве...
Отправлено: 09.04.22 - 18:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за подобное уже при чтении стыдно уже становится.... А вот тем кто делал всё это, приобретал и особенно подписывал акт приёмки - 100% нет. Хотя им то что - карман набили и счастливы, "после нас хоть потоп"
Вот реально - читаю и стыдно!!!! :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Re: Бой за школу бокса. Кто ответит за огрехи в строительстве...
Отправлено: 09.04.22 - 19:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там же ресторан в том же здании, или я ошибаюсь?
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
42
Re: Бой за школу бокса. Кто ответит за огрехи в строительстве...
Отправлено: 09.04.22 - 19:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в городе каждый строящийся объект имеет массу недоделок. Как проходит контроль со стороны технадзоров не понятно. Может пора кого нибудь привлечь к ответственности. Тратятся такие большие деньги а качество ноль. Сейчас снег растаял и мы увидели брусчатку которую укладывали год два назад и по ул.Абая и по ул.Чкалова. большая часть разрушилась. Асфальтовое покрытие на дороге тоже не лучшего качества.Кто нибудь собирается наводить порядок в строительном секторе или главная задача деньги освоить
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4046
Re: Бой за школу бокса. Кто ответит за огрехи в строительстве...
Отправлено: 10.04.22 - 12:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот местным властям перед будущими чемпионами стыдно не бывает

Может и стыдились, но не знают что это и как это..
Уверовали свято, что "работу" иханную по потраченным тенге меряют и подписывают акты смело, так как не бывает последствий.
Народ возмущается, президент говорит, а акимы открывают...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS