Re: Бой за школу бокса. Кто ответит за огрехи в строительстве...

Отправлено: - 19:23

У нас в городе каждый строящийся объект имеет массу недоделок. Как проходит контроль со стороны технадзоров не понятно. Может пора кого нибудь привлечь к ответственности. Тратятся такие большие деньги а качество ноль. Сейчас снег растаял и мы увидели брусчатку которую укладывали год два назад и по ул.Абая и по ул.Чкалова. большая часть разрушилась. Асфальтовое покрытие на дороге тоже не лучшего качества.Кто нибудь собирается наводить порядок в строительном секторе или главная задача деньги освоить