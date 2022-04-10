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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4720
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 01:04
#12211
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Цитата:
alex_60:
ну все, всех победил. сдались без боя.

----Только никто с тобой - то и не вел бой .Это ты сам с собой - бой с тенью называется .
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 01:19
#12212
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Я непобедимый Чемпион!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10705
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 01:48
#12213
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Цитата:
alex_60:
Я непобедимый Чемпион!

Хех..
После того, как я ушел...
Второе место отдашь австрийцу наверно..
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 02:29
#12214
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Смотрю тут песочницу никак не поделят? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 02:34
#12215
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А куда пропал канадский украинец?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 03:03
#12216
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Эй, диспетчер! Который комментирует хроники. А что ты скажешь про обстрел ж/д вокзала Краматорска украинскими военными? Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии. И по этим номерам и вычислили, что такие ракеты были только у Украины. Очередной косяк, как и с Бучей...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 03:13
#12217
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Украинцы такие украинцы! Они отобрали пальму первенства у молдован!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2130
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16889
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 09:55
#12219
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утренний воскресный юмор
В цирке.
- Далее смертельный номер: говорящая корова.
На арену цирка выводят корову, поднимают под самый купол и отпускают.
Корова падает на твердую арену. Через несколько секунд корова произносит: - Когда ж я сдохну?

мрачноватый конечно, тут спору нет.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2758
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 10:09
#12220
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Цитата:
alex_60:
мрачноватый конечно, тут с

У меня посветлее

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4720
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 10:13
#12221
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Цитата:
alex_60:

--- САм рассказал , сам посмеялся. Головка буйная ва-ва ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
402
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:03
#12222
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Эй, диспетчер! Который комментирует хроники. А что ты скажешь про обстрел ж/д вокзала Краматорска украинскими военными?

Послушай как мясник звучит по английски


[Исправлено: Тимур Гафуров, 10.04.2022 - 12:50]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
402
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:07
#12223
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
ж/д вокзала Краматорска украинскими военными? Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии. И по этим номерам и вычислили, что такие ракеты были только у Украины. Очередной косяк, как и с Бучей...

В том то и дела что западные СМИ не будут это освещать
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
402
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:11
#12224
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Спутники но околоземной орбите летают, все пуски ракет фиксируются.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
402
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:14
#12225
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии

А почему эти ракеты не сбивают? Ответь. Вот Сирию накрыли куполом в свое время. А здесь почему. Не могут что-ли сбить ракету прошлого века.
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