Отправлено: - 12:07

Уже не ваш земляк:

ж/д вокзала Краматорска украинскими военными? Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии. И по этим номерам и вычислили, что такие ракеты были только у Украины. Очередной косяк, как и с Бучей...

Цитата:В том то и дела что западные СМИ не будут это освещать