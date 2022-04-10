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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 01:04
Цитата:
----Только никто с тобой - то и не вел бой .Это ты сам с собой - бой с тенью называется .
alex_60:
ну все, всех победил. сдались без боя.
ну все, всех победил. сдались без боя.
----Только никто с тобой - то и не вел бой .Это ты сам с собой - бой с тенью называется .
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16889
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 01:19
Я непобедимый Чемпион!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10705
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 01:48
Цитата:
Хех..
После того, как я ушел...
Второе место отдашь австрийцу наверно..
alex_60:
Я непобедимый Чемпион!
Я непобедимый Чемпион!
Хех..
После того, как я ушел...
Второе место отдашь австрийцу наверно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 02:29
Смотрю тут песочницу никак не поделят?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 02:34
А куда пропал канадский украинец?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 03:03
Эй, диспетчер! Который комментирует хроники. А что ты скажешь про обстрел ж/д вокзала Краматорска украинскими военными? Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии. И по этим номерам и вычислили, что такие ракеты были только у Украины. Очередной косяк, как и с Бучей...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 03:13
Украинцы такие украинцы! Они отобрали пальму первенства у молдован!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 04:23
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16889
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 09:55
утренний воскресный юмор
В цирке.
- Далее смертельный номер: говорящая корова.
На арену цирка выводят корову, поднимают под самый купол и отпускают.
Корова падает на твердую арену. Через несколько секунд корова произносит: - Когда ж я сдохну?
мрачноватый конечно, тут спору нет.
В цирке.
- Далее смертельный номер: говорящая корова.
На арену цирка выводят корову, поднимают под самый купол и отпускают.
Корова падает на твердую арену. Через несколько секунд корова произносит: - Когда ж я сдохну?
мрачноватый конечно, тут спору нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2758
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 10:09
Цитата:
У меня посветлее
alex_60:
мрачноватый конечно, тут с
мрачноватый конечно, тут с
У меня посветлее
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 10:13
Цитата:
--- САм рассказал , сам посмеялся. Головка буйная ва-ва ?
alex_60:
--- САм рассказал , сам посмеялся. Головка буйная ва-ва ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:03
Цитата:
Послушай как мясник звучит по английски
[Исправлено: Тимур Гафуров, 10.04.2022 - 12:50]
Уже не ваш земляк:
Эй, диспетчер! Который комментирует хроники. А что ты скажешь про обстрел ж/д вокзала Краматорска украинскими военными?
Эй, диспетчер! Который комментирует хроники. А что ты скажешь про обстрел ж/д вокзала Краматорска украинскими военными?
Послушай как мясник звучит по английски
[Исправлено: Тимур Гафуров, 10.04.2022 - 12:50]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:07
Цитата:
В том то и дела что западные СМИ не будут это освещать
Уже не ваш земляк:
ж/д вокзала Краматорска украинскими военными? Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии. И по этим номерам и вычислили, что такие ракеты были только у Украины. Очередной косяк, как и с Бучей...
ж/д вокзала Краматорска украинскими военными? Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии. И по этим номерам и вычислили, что такие ракеты были только у Украины. Очередной косяк, как и с Бучей...
В том то и дела что западные СМИ не будут это освещать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:11
Спутники но околоземной орбите летают, все пуски ракет фиксируются.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.04.22 - 12:14
Цитата:
А почему эти ракеты не сбивают? Ответь. Вот Сирию накрыли куполом в свое время. А здесь почему. Не могут что-ли сбить ракету прошлого века.
Уже не ваш земляк:
Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии
Как же так они могли проколоться?!Хотя бы поубирали номер ракеты и партии
А почему эти ракеты не сбивают? Ответь. Вот Сирию накрыли куполом в свое время. А здесь почему. Не могут что-ли сбить ракету прошлого века.
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