Re: Морис КИМ: Как аким выполнил обещания

Отправлено: - 10:35

Цитировать://неизвестно, какие планы у нового акима,//



Уважаемый, Морис Ким !!



Не знаю как вам отвечают из Администрации Президента или отвечали три раза, но зная менталитет наших гос.чиновников и нравы царящие в их среде, могу предположить какой примерно будет ответ нового градоначальника: "... я не знаю что было ДО МЕНЯ и не хочу этого ЗНАТЬ и тем более за это отвечать, но вам могу предложить следующее..." и очередное нью-васюковское бла,бла, бла польётся потоком на ваши благодарные уши.



Меня всегда "удивляла" СОЗНАТЕЛЬНО выбранная МАНКУРТСКАЯ тактика общения властей со своим ПОДДАННЫМ народом, по вопросам ПРОШЛЫХ действии этой же власти.



Создаётся впечатление, что: - как будто до смены очередного чиновника в вверенном ему подведомственном ему регионе, не было никакой власти ВООБЩЕ и НИКТО и НИЧЕГО не знает про действия предыдущей власти, и только с приходом нового очередного чиновника НАЧНЁТСЯ порядок и действие Законов страны.



Такое вот своеобразное ОБНУЛЕНИЕ местной власти, от предыдущих обещании своему народу.