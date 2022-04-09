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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:18
Цитата:
Был именно Флуд, антифлуд..
Тут пока объединенные темы..
Victor Yang:
дублирующая флуд.
дублирующая флуд.
Был именно Флуд, антифлуд..
Тут пока объединенные темы..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:22
Цитата:
А чем от флуда отличается?
111:
Тут пока объединенные темы..
Тут пока объединенные темы..
А чем от флуда отличается?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:26
Цитата:
То была тема для позиционирования другим участникам.
Чтобы говорить какие то язвительности, еще что то, сейчас пока нет времени, стою и семья ждет, в баню едем, а эту прочитай выше.
Вме таки это моя свободная тема, не общественная.
Как то так, потом правильно сформулирую.
Victor Yang:
А чем от флуда отличается
А чем от флуда отличается
То была тема для позиционирования другим участникам.
Чтобы говорить какие то язвительности, еще что то, сейчас пока нет времени, стою и семья ждет, в баню едем, а эту прочитай выше.
Вме таки это моя свободная тема, не общественная.
Как то так, потом правильно сформулирую.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 385
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 19:07
Цитата:
И такой флуд должен быть. Как подтверждение дуализма нашей вселенной.
Victor Yang:
такая тема уже создавалась и была удалена редакцией как дублирующая флуд.
такая тема уже создавалась и была удалена редакцией как дублирующая флуд.
И такой флуд должен быть. Как подтверждение дуализма нашей вселенной.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 20:50
Цитата:
Да,подтверждение дуализма - обязательно...
YESNO:
Как подтверждение дуализма нашей вселенной.
Как подтверждение дуализма нашей вселенной.
Да,подтверждение дуализма - обязательно...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 22:06
Марик, долго отсутствовать,
в своей ветке - нельзя...
в своей ветке - нельзя...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:00
Цитата:
Вот мы и вернулись, с бани..
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 23:01]
drakon:
Марик, долго отсутствовать, в своей ветке - нельзя...
Марик, долго отсутствовать, в своей ветке - нельзя...
Вот мы и вернулись, с бани..
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 23:01]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:04
Цитата:
А где фотки изз...
111:
Вот мы и вернулись, с бани..
Вот мы и вернулись, с бани..
А где фотки изз...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:05
Цитата:
Скорее Индивидуализма..
Ведь так как я никто не пишет комментарии, никто так не дискутирует и наконец не ведет так темы..
Была тема тоже хорошая, когда я был 211м..
А потому это многих Правильных, похожих друг на друга Пользователей как то немного раздражает факт того, что кто то из, на них не похож..
Заметим, когда я был за Россию как за союзника, меня никто не трогал.
Как только я вопросил о том, зачем же так жестоко и выступил против войны, конечно уважая Россию как нашего союзника, тут началось...
YESNO:
такой флуд должен быть. Как подтверждение дуализма
такой флуд должен быть. Как подтверждение дуализма
Скорее Индивидуализма..
Ведь так как я никто не пишет комментарии, никто так не дискутирует и наконец не ведет так темы..
Была тема тоже хорошая, когда я был 211м..
А потому это многих Правильных, похожих друг на друга Пользователей как то немного раздражает факт того, что кто то из, на них не похож..
Заметим, когда я был за Россию как за союзника, меня никто не трогал.
Как только я вопросил о том, зачем же так жестоко и выступил против войны, конечно уважая Россию как нашего союзника, тут началось...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:09
Цитата:
Какой - такой? Та же самая "тема". Назвал бы тему "Обо мне и моей жизни" - была бы другая тема. Как у Дракона Деревенька - флуд, но основа другая.
YESNO:
И такой флуд должен быть.
И такой флуд должен быть.
Какой - такой? Та же самая "тема". Назвал бы тему "Обо мне и моей жизни" - была бы другая тема. Как у Дракона Деревенька - флуд, но основа другая.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:18
Цитата:
Хм..
То есть если дракоша скинет мне фото за Германию, я немедленно должен это признать нарушением, ибо не по теме?
Victor Yang:
Обо мне и моей жизни" -
Обо мне и моей жизни" -
Хм..
То есть если дракоша скинет мне фото за Германию, я немедленно должен это признать нарушением, ибо не по теме?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:20
Цитата:
Или я ему скину, и чтобы усердно соблюдать свои же правила, он меня обязан стереть?
Думаю не нужно доходить просто до фанатизма, соблюдая то, чего не может быть по определению.
Посмотрим давай, не надо бояться того, что еще никто не делал.
Нужно быть всегда в чем то первым.
А первым тяжело порой.
Посмотрим..
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 23:21]
Victor Yang:
Как у Дракона Деревенька - флуд, но основа другая.
Как у Дракона Деревенька - флуд, но основа другая.
Или я ему скину, и чтобы усердно соблюдать свои же правила, он меня обязан стереть?
Думаю не нужно доходить просто до фанатизма, соблюдая то, чего не может быть по определению.
Посмотрим давай, не надо бояться того, что еще никто не делал.
Нужно быть всегда в чем то первым.
А первым тяжело порой.
Посмотрим..
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 23:21]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:24
По пути в баню, проезжаем мимо нового выкапывающегося карьера, работа идет тут в три смены, днем и ночью в любое время абсолютно года..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:28
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