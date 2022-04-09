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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 810 из 810«1...808809810
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:25
#12136
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аззатык.
американская пропагандда
госдеп
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:28
#12137
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в прошлом веке конечно поймаешь на вэфе в коротких частотах, слушаешь.
говорит голос америки.
ну там музыку в основном слушали
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:33
#12138
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27 июля 2008 года «Голос Америки» прекратил радиопередачи на русском языке и перешел на Интернет-вещание
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:34
#12139
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теперь имеем радио аззатык.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:36
#12140
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а с голоса америки с микрофона даже музыку писали на касетты.
было время. но что там про политику говорили, не помню.
пофигу было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:38
#12141
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пишу, просто жду ответов , но похоже не дождусь.
ну и ладно тогда.
видать заняты.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1157
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:48
#12142
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Хроники пикирующего бомбардировщика:
Цитата:
Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, поскольку у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.

Цитата:
Венгрия выступает против любых санкций в отношении атомной энергетики, для Будапешта это будет "красной линией", заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Цитата:
Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste.

Цитата:
Один из ведущих европейских политиков потребовал от Киева предоставить доказательства о том, что события в городе Буча не являются инсценировкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild 9 апреля. «Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — процитировал украинский лидер слова политика, имя которого он предпочел не называть.

Цитата:
Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов Роджер Л. Клотье-младший, обретают под собой основания. Сообщения об этом шли со ссылкой на хорошо информированный портал американских ветеранов Veterans Today и подхватывались многими интернет-ресурсами. Однако на все запросы журналистов по поводу пленения на Украине американского генерала Пентагон до сих пор отвечает молчанием, что не вписывается в типичную для него картину поведения.

Цитата:
“Специальная группа болгарских военных под командованием начальника военной разведки ген. Венелин Венев находится в Мариуполе, чтобы вытащить моряков с заблокированного там болгарского корабля”. Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков во время заседания в парламенте.

Цитата:
Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты — теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.
Цитата:
эшелон с тяжелым вооружением в составе 8 танков т-72 и 4 БМП-1. Он уже прибыл в наукраину и разгружен. При приемке техники /// в ярости материли страшными матами чехов отправивших им не боеготовую технику. Съехать с платформы они еще были в состоянии, но воевать на них не возможно по причине неисправностей савтостабилизации танковых орудий, неисправности прицелов и дальномеров. Запчастей на них нет


[Исправлено: Iney, 09.04.2022 - 23:12]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:00
#12143
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Цитата:
alex_60:
Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов Роджер Л. Клотье-младший, обретают под собой основания.


нато там сидит и в котлах в Донбассе. ценные источники информации будут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:04
#12144
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украинский сухогруз «Апачи»,
там тоже многое скажут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:07
#12145
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похоже закончил свой пикирующий полет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:17
#12146
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читаю первый пост в этой ветке
от ноября прошлого года
///Уважаемые форумчане.Предыдущая ветка переполнилась, создали как обычно новую.Но предупреждаем, модераторы получили указание чистить ее жестко.//

вот так.
про правила речи нет.
жестко.
диктатура значит
с тем и живем.
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