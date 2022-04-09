Отправлено: - 22:48

Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, поскольку у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.

Венгрия выступает против любых санкций в отношении атомной энергетики, для Будапешта это будет "красной линией", заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste.

Один из ведущих европейских политиков потребовал от Киева предоставить доказательства о том, что события в городе Буча не являются инсценировкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild 9 апреля. «Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — процитировал украинский лидер слова политика, имя которого он предпочел не называть.

Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов Роджер Л. Клотье-младший, обретают под собой основания. Сообщения об этом шли со ссылкой на хорошо информированный портал американских ветеранов Veterans Today и подхватывались многими интернет-ресурсами. Однако на все запросы журналистов по поводу пленения на Украине американского генерала Пентагон до сих пор отвечает молчанием, что не вписывается в типичную для него картину поведения.

“Специальная группа болгарских военных под командованием начальника военной разведки ген. Венелин Венев находится в Мариуполе, чтобы вытащить моряков с заблокированного там болгарского корабля”. Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков во время заседания в парламенте.

Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты — теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.

эшелон с тяжелым вооружением в составе 8 танков т-72 и 4 БМП-1. Он уже прибыл в наукраину и разгружен. При приемке техники /// в ярости материли страшными матами чехов отправивших им не боеготовую технику. Съехать с платформы они еще были в состоянии, но воевать на них не возможно по причине неисправностей савтостабилизации танковых орудий, неисправности прицелов и дальномеров. Запчастей на них нет

[Исправлено: Iney, 09.04.2022 - 23:12]

Хроники пикирующего бомбардировщика:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата: