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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:25
аззатык.
американская пропагандда
госдеп
американская пропагандда
госдеп
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:28
в прошлом веке конечно поймаешь на вэфе в коротких частотах, слушаешь.
говорит голос америки.
ну там музыку в основном слушали
говорит голос америки.
ну там музыку в основном слушали
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:33
27 июля 2008 года «Голос Америки» прекратил радиопередачи на русском языке и перешел на Интернет-вещание
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:34
теперь имеем радио аззатык.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:36
а с голоса америки с микрофона даже музыку писали на касетты.
было время. но что там про политику говорили, не помню.
пофигу было.
было время. но что там про политику говорили, не помню.
пофигу было.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:38
пишу, просто жду ответов , но похоже не дождусь.
ну и ладно тогда.
видать заняты.
ну и ладно тогда.
видать заняты.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- 1157
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 22:48
Хроники пикирующего бомбардировщика:
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[Исправлено: Iney, 09.04.2022 - 23:12]
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Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, поскольку у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.
Цитата:
Венгрия выступает против любых санкций в отношении атомной энергетики, для Будапешта это будет "красной линией", заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Цитата:
Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste.
Цитата:
Один из ведущих европейских политиков потребовал от Киева предоставить доказательства о том, что события в городе Буча не являются инсценировкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild 9 апреля. «Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — процитировал украинский лидер слова политика, имя которого он предпочел не называть.
Цитата:
Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов Роджер Л. Клотье-младший, обретают под собой основания. Сообщения об этом шли со ссылкой на хорошо информированный портал американских ветеранов Veterans Today и подхватывались многими интернет-ресурсами. Однако на все запросы журналистов по поводу пленения на Украине американского генерала Пентагон до сих пор отвечает молчанием, что не вписывается в типичную для него картину поведения.
Цитата:
“Специальная группа болгарских военных под командованием начальника военной разведки ген. Венелин Венев находится в Мариуполе, чтобы вытащить моряков с заблокированного там болгарского корабля”. Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков во время заседания в парламенте.
Цитата:
Британско-нидерландская Shell внесла коррективы в свои контракты — теперь компания покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющиеся в распоряжении контракты.Цитата:
эшелон с тяжелым вооружением в составе 8 танков т-72 и 4 БМП-1. Он уже прибыл в наукраину и разгружен. При приемке техники /// в ярости материли страшными матами чехов отправивших им не боеготовую технику. Съехать с платформы они еще были в состоянии, но воевать на них не возможно по причине неисправностей савтостабилизации танковых орудий, неисправности прицелов и дальномеров. Запчастей на них нет
[Исправлено: Iney, 09.04.2022 - 23:12]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:00
Цитата:
нато там сидит и в котлах в Донбассе. ценные источники информации будут.
alex_60:
Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов Роджер Л. Клотье-младший, обретают под собой основания.
Упорные слухи о том, что в Мариуполе взят в плен генерал-лейтенант армии Соединённых Штатов Роджер Л. Клотье-младший, обретают под собой основания.
нато там сидит и в котлах в Донбассе. ценные источники информации будут.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:04
украинский сухогруз «Апачи»,
там тоже многое скажут.
там тоже многое скажут.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:07
похоже закончил свой пикирующий полет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 23:17
читаю первый пост в этой ветке
от ноября прошлого года
///Уважаемые форумчане.Предыдущая ветка переполнилась, создали как обычно новую.Но предупреждаем, модераторы получили указание чистить ее жестко.//
вот так.
про правила речи нет.
жестко.
диктатура значит
с тем и живем.
от ноября прошлого года
///Уважаемые форумчане.Предыдущая ветка переполнилась, создали как обычно новую.Но предупреждаем, модераторы получили указание чистить ее жестко.//
вот так.
про правила речи нет.
жестко.
диктатура значит
с тем и живем.
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