Отправлено: - 23:05

YESNO:

такой флуд должен быть. Как подтверждение дуализма

Цитата:Скорее Индивидуализма..Ведь так как я никто не пишет комментарии, никто так не дискутирует и наконец не ведет так темы..Была тема тоже хорошая, когда я был 211м..А потому это многих Правильных, похожих друг на друга Пользователей как то немного раздражает факт того, что кто то из, на них не похож..Заметим, когда я был за Россию как за союзника, меня никто не трогал.Как только я вопросил о том, зачем же так жестоко и выступил против войны, конечно уважая Россию как нашего союзника, тут началось...