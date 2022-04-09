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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 2 из 3«123»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:17
#16
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Мой роднойдом в Рудном..
Мусор везде, это я просто уехал..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:18
#17
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Цитата:
Victor Yang:
дублирующая флуд.

Был именно Флуд, антифлуд..
Тут пока объединенные темы..
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15179
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:22
#18
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Цитата:
111:
Тут пока объединенные темы..

А чем от флуда отличается?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 18:26
#19
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Цитата:
Victor Yang:
А чем от флуда отличается

То была тема для позиционирования другим участникам.
Чтобы говорить какие то язвительности, еще что то, сейчас пока нет времени, стою и семья ждет, в баню едем, а эту прочитай выше.
Вме таки это моя свободная тема, не общественная.
Как то так, потом правильно сформулирую.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
385
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 19:07
#20
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Цитата:
Victor Yang:
такая тема уже создавалась и была удалена редакцией как дублирующая флуд.

И такой флуд должен быть. Как подтверждение дуализма нашей вселенной.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24636
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 20:50
#21
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Цитата:
YESNO:
Как подтверждение дуализма нашей вселенной.

Да,подтверждение дуализма - обязательно... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24636
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 22:06
#22
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Марик, долго отсутствовать,
в своей ветке - нельзя...

:lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:00
#23
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Цитата:
drakon:
Марик, долго отсутствовать, в своей ветке - нельзя...

Вот мы и вернулись, с бани..



[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 23:01]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24636
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:04
#24
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Цитата:
111:
Вот мы и вернулись, с бани..

А где фотки изз... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:05
#25
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Цитата:
YESNO:
такой флуд должен быть. Как подтверждение дуализма

Скорее Индивидуализма..
Ведь так как я никто не пишет комментарии, никто так не дискутирует и наконец не ведет так темы..
Была тема тоже хорошая, когда я был 211м..
А потому это многих Правильных, похожих друг на друга Пользователей как то немного раздражает факт того, что кто то из, на них не похож..
Заметим, когда я был за Россию как за союзника, меня никто не трогал.
Как только я вопросил о том, зачем же так жестоко и выступил против войны, конечно уважая Россию как нашего союзника, тут началось...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15179
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:09
#26
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Цитата:
YESNO:
И такой флуд должен быть.

Какой - такой? Та же самая "тема". Назвал бы тему "Обо мне и моей жизни" - была бы другая тема. Как у Дракона Деревенька - флуд, но основа другая.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:18
#27
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Цитата:
Victor Yang:
Обо мне и моей жизни" -

Хм..
То есть если дракоша скинет мне фото за Германию, я немедленно должен это признать нарушением, ибо не по теме?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:20
#28
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Цитата:
Victor Yang:
Как у Дракона Деревенька - флуд, но основа другая.

Или я ему скину, и чтобы усердно соблюдать свои же правила, он меня обязан стереть?
Думаю не нужно доходить просто до фанатизма, соблюдая то, чего не может быть по определению.
Посмотрим давай, не надо бояться того, что еще никто не делал.
Нужно быть всегда в чем то первым.
А первым тяжело порой.
Посмотрим..

[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 23:21]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:24
#29
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По пути в баню, проезжаем мимо нового выкапывающегося карьера, работа идет тут в три смены, днем и ночью в любое время абсолютно года..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 23:28
#30
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Карьер.

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