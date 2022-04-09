Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ БК «Тобол» провел последний матч в рамках регулярного чемпионата Казахстана и продолжит выступления в плей-офф
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43974
БК «Тобол» провел последний матч в рамках регулярного чемпионата Казахстана и продолжит выступления в плей-офф
Отправлено: 09.04.22 - 17:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результат этого матча, прошедшего в Актобе после состоявшейся накануне интересной встречи с двумя овертаймами, завершившейся победой хозяев, уже практически не влиял на итоговое положение команд в регулярном чемпионате.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
809
Re: БК «Тобол» провел последний матч в рамках регулярного...
Отправлено: 09.04.22 - 17:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
БК «Тобол» провел последний матч в рамках регулярного чемпионата Казахстана и продолжит выступления в плей-офф Источник:

Заголовок должен быть таким:
БК «Тобол» провел заключительный матч в рамках регулярного чемпионата Казахстана и продолжит выступления в плей-офф
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS