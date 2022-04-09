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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10668
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 13:04
Цитата:
Хотя, стоит ли?
Просто ради каких то сугубо личных проблем, типа у него 42.5 комментария, или что кто то там выражает свое мнение отлично от других, не как все, а еще и с реальной жизни и тд..
Тут по внесениям предложений чувствуется, что некоторые пользователи просто хотят сделать, старички имею в виду, хотят просто расправится с другими старичками уже типа по правилам, но пойдет ли мнение менее одного процента пользователей на пользу уже для других 99ти?
Это вносят правила или старательно пытаются свести личные счеты их методом?
Еще забыл, да, предлагали Ольге Колоколовой чтоб писать комментарии по очереди и не более двух, и тоже против одного пользователя.
Как вы на это смотрите?
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 13:14]
Тимур Гафуров:
Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах
Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах
Хотя, стоит ли?
Просто ради каких то сугубо личных проблем, типа у него 42.5 комментария, или что кто то там выражает свое мнение отлично от других, не как все, а еще и с реальной жизни и тд..
Тут по внесениям предложений чувствуется, что некоторые пользователи просто хотят сделать, старички имею в виду, хотят просто расправится с другими старичками уже типа по правилам, но пойдет ли мнение менее одного процента пользователей на пользу уже для других 99ти?
Это вносят правила или старательно пытаются свести личные счеты их методом?
Еще забыл, да, предлагали Ольге Колоколовой чтоб писать комментарии по очереди и не более двух, и тоже против одного пользователя.
Как вы на это смотрите?
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 13:14]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 13:57
Цитата:
Об этом и речь. Если это технически возможно - сделаем.
Цитата:
Нынешним правилам это не противоречит. При обсуждении изменений таких предложений не было. НО мы обсудим в редакции ваше предложение.
elektron:
А вот для возвращения ПП лучше флуд всё же исключить. Если возможно.
А вот для возвращения ПП лучше флуд всё же исключить. Если возможно.
Об этом и речь. Если это технически возможно - сделаем.
Цитата:
elektron:
Кстати можно было бы тоже как то ограничить "пропаганду" личной жизни во флуде? Хотя бы как минимум по просьбам "желающих" это может сделать?
Кстати можно было бы тоже как то ограничить "пропаганду" личной жизни во флуде? Хотя бы как минимум по просьбам "желающих" это может сделать?
Нынешним правилам это не противоречит. При обсуждении изменений таких предложений не было. НО мы обсудим в редакции ваше предложение.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 13:58
Цитата:
Абсолютно не реализуемое предложение. Да и смысла в нем я не вижу.
111:
Еще забыл, да, предлагали Ольге Колоколовой чтоб писать комментарии по очереди и не более двух, и тоже против одного пользователя. Как вы на это смотрите?
Еще забыл, да, предлагали Ольге Колоколовой чтоб писать комментарии по очереди и не более двух, и тоже против одного пользователя. Как вы на это смотрите?
Абсолютно не реализуемое предложение. Да и смысла в нем я не вижу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 982
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 14:14
Цитата:
Так а оно, разве могло быть иначе!? Ведь оно (фото) же проходит модерацию, в соответствии с утверждёнными правилами.
Но тут таки закавыка!
Ведь согласно правилам, флуд, тоже обсуждение неких иных тем, заявленных пользователями.
Ну и вопрос. Рас уж сам пользователь, затрудняется, помогите ему сформулировать, какую тему он обсуждает, выкладывая:
Цитата:
Тимур Гафуров:
Нынешним правилам это не противоречит.
Нынешним правилам это не противоречит.
Так а оно, разве могло быть иначе!? Ведь оно (фото) же проходит модерацию, в соответствии с утверждёнными правилами.
Но тут таки закавыка!
Ведь согласно правилам, флуд, тоже обсуждение неких иных тем, заявленных пользователями.
Ну и вопрос. Рас уж сам пользователь, затрудняется, помогите ему сформулировать, какую тему он обсуждает, выкладывая:
Цитата:
elektron:
"пропаганду" личной жизни во флуде?
"пропаганду" личной жизни во флуде?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 2123
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 14:24
Малоинформативная, не несущее смысловой нагрузки сообщение. Кому интересна жизнь пользователя, просите прислать подобные сообщения в личку. Или же пусть пользователь создаёт отдельную ветку, где он сможет публиковать детали своей жизни. Но тут проблема - посетителей в этой ветке будет всего двое-трое. А пользователю нужно всеобщее внимание.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 16:46
Цитата:
Ветка Флуд и оффтопик не прописана в правилах сайта. Возможно, имеет смысл это сделать. Подумаем об этом.
Don Julio:
Ведь согласно правилам, флуд, тоже обсуждение неких иных тем, заявленных пользователями.
Ведь согласно правилам, флуд, тоже обсуждение неких иных тем, заявленных пользователями.
Ветка Флуд и оффтопик не прописана в правилах сайта. Возможно, имеет смысл это сделать. Подумаем об этом.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10668
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 17:01
Цитата:
Я только за.
1.Исключить личные фото и фото с сайтов, как подсказал электрон.
2.Ссылки сделать на все видео.
3.Не развивать ночами, когда все спят, там политические разборки и личные перепалки.
То есть наверно ко Флуду нужно применить более жесткие санкции, потому что туда в последнее время часто идут за так называемыми разборками, что в тематических ветках не пропускаются между пользователями.
И чем жестче правила, тем сильнее ожесточенность там.
А потому применить исключительные правила для Флуда.
Тимур Гафуров:
Ветка Флуд и оффтопик не прописана в правилах сайта.
Ветка Флуд и оффтопик не прописана в правилах сайта.
Я только за.
1.Исключить личные фото и фото с сайтов, как подсказал электрон.
2.Ссылки сделать на все видео.
3.Не развивать ночами, когда все спят, там политические разборки и личные перепалки.
То есть наверно ко Флуду нужно применить более жесткие санкции, потому что туда в последнее время часто идут за так называемыми разборками, что в тематических ветках не пропускаются между пользователями.
И чем жестче правила, тем сильнее ожесточенность там.
А потому применить исключительные правила для Флуда.
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