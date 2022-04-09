Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 431 из 431«1...429430431
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 13:04
#4301
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах

Хотя, стоит ли?
Просто ради каких то сугубо личных проблем, типа у него 42.5 комментария, или что кто то там выражает свое мнение отлично от других, не как все, а еще и с реальной жизни и тд..
Тут по внесениям предложений чувствуется, что некоторые пользователи просто хотят сделать, старички имею в виду, хотят просто расправится с другими старичками уже типа по правилам, но пойдет ли мнение менее одного процента пользователей на пользу уже для других 99ти?
Это вносят правила или старательно пытаются свести личные счеты их методом?
Еще забыл, да, предлагали Ольге Колоколовой чтоб писать комментарии по очереди и не более двух, и тоже против одного пользователя.
Как вы на это смотрите?

[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 13:14]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1202
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 13:57
#4302
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вот для возвращения ПП лучше флуд всё же исключить. Если возможно.

Об этом и речь. Если это технически возможно - сделаем.
Цитата:
elektron:
Кстати можно было бы тоже как то ограничить "пропаганду" личной жизни во флуде? Хотя бы как минимум по просьбам "желающих" это может сделать?

Нынешним правилам это не противоречит. При обсуждении изменений таких предложений не было. НО мы обсудим в редакции ваше предложение.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1202
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 13:58
#4303
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Еще забыл, да, предлагали Ольге Колоколовой чтоб писать комментарии по очереди и не более двух, и тоже против одного пользователя. Как вы на это смотрите?

Абсолютно не реализуемое предложение. Да и смысла в нем я не вижу.
Профайл Посетить вебсайт
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
982
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 14:14
#4304
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Нынешним правилам это не противоречит.

Так а оно, разве могло быть иначе!? Ведь оно (фото) же проходит модерацию, в соответствии с утверждёнными правилами.
Но тут таки закавыка!
Ведь согласно правилам, флуд, тоже обсуждение неких иных тем, заявленных пользователями.
Ну и вопрос. Рас уж сам пользователь, затрудняется, помогите ему сформулировать, какую тему он обсуждает, выкладывая:
Цитата:
elektron:
"пропаганду" личной жизни во флуде?

;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2123
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 14:24
#4305
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Малоинформативная, не несущее смысловой нагрузки сообщение. Кому интересна жизнь пользователя, просите прислать подобные сообщения в личку. Или же пусть пользователь создаёт отдельную ветку, где он сможет публиковать детали своей жизни. Но тут проблема - посетителей в этой ветке будет всего двое-трое. А пользователю нужно всеобщее внимание.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1202
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 16:46
#4306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Ведь согласно правилам, флуд, тоже обсуждение неких иных тем, заявленных пользователями.

Ветка Флуд и оффтопик не прописана в правилах сайта. Возможно, имеет смысл это сделать. Подумаем об этом.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.22 - 17:01
#4307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Ветка Флуд и оффтопик не прописана в правилах сайта.

Я только за.
1.Исключить личные фото и фото с сайтов, как подсказал электрон.
2.Ссылки сделать на все видео.
3.Не развивать ночами, когда все спят, там политические разборки и личные перепалки.
То есть наверно ко Флуду нужно применить более жесткие санкции, потому что туда в последнее время часто идут за так называемыми разборками, что в тематических ветках не пропускаются между пользователями.
И чем жестче правила, тем сильнее ожесточенность там.
А потому применить исключительные правила для Флуда.
Профайл
Страница 431 из 431«1...429430431
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS