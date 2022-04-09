Отправлено: - 13:04

Тимур Гафуров:

Счетчик удалений будет единым. Конечно, если мы вообще сможем отделить Флуд от остального форума при подсчетах

[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 13:14]

Цитата:Хотя, стоит ли?Просто ради каких то сугубо личных проблем, типа у него 42.5 комментария, или что кто то там выражает свое мнение отлично от других, не как все, а еще и с реальной жизни и тд..Тут по внесениям предложений чувствуется, что некоторые пользователи просто хотят сделать, старички имею в виду, хотят просто расправится с другими старичками уже типа по правилам, но пойдет ли мнение менее одного процента пользователей на пользу уже для других 99ти?Это вносят правила или старательно пытаются свести личные счеты их методом?Еще забыл, да, предлагали Ольге Колоколовой чтоб писать комментарии по очереди и не более двух, и тоже против одного пользователя.Как вы на это смотрите?