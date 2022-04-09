Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 15:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем можно говорить?
Наверно обо всем..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 15:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарии тут будут лишены смысловой нагрузки, какой то серьезности, какой то аналитики, просто так, кто хочет говорит, кто не хочет, тот не хочет..
Можно было бы создавать отдельные темы, Наши дети, Наши дачи, Наши шашлыки, Бани, Наш активный отдых, Наша кухня наконец и Наши семьи, немного о политике, куда же без нее, но пока думаю так, пока все вместить, тем более аудитории пока что нет.
Ну а там видно будет..

[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 15:56]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно начал задумываться, а куда же, в какое небытие во флуде уходят мои фото, мой так сказать труд, мое содержание, мои фотоотсчеты об отдыхе, кухнях, детях..
Плюс тут то, что это останется..
Давно надо было просто создать тему да руки не доходили..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24626
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
О чем можно говорить?

Постараюсь, не - нарушать... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:25
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чем можно говорить? Постараюсь, не - нарушать

Даже о моей кухарке.
Дракоша привет.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш город зимним вечером..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, много фото будет посвящено нашему городу, нашим закатам, нашему спокойствию тут, нашим прогулкам по любимому городу..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24626
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:42
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты, фотку, Кухарки то, выставь. С заду... :lol: ;-) :oops: Цитата:
111:
Даже о моей кухарке.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:46
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты, фотку, Кухарки то, выставь. С заду...

Вот, наши закаты, а может и зады..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10667
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.04.22 - 16:54
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши наблюдающие за нами жены..
И кто то из телевизора за ними..

Профайл
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: YESNO, Iney, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS