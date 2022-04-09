Отправлено: - 13:12

юля елиссева:

Вот и ответ на зверства российской армии в Буче. Какие еще зверства будут выявлены, когда украинская армия освободит временно оккупированные территории, представить страшно. Но, сейчас жертвы кремлёвской пропаганды снова начнут кричать о постанове.

[Исправлено: alex_60, 09.04.2022 - 13:13]

Цитата:такое как быс и комментировать смысла нет. бред какой то.