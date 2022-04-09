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≡ Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43973
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 13:06
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Как сообщает ведомство, банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 триллионов тенге, или 42,3 процента от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2483
Re: Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах...
Отправлено: 09.04.22 - 13:06
#1
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Вот и ответ на зверства российской армии в Буче. Какие еще зверства будут выявлены, когда украинская армия освободит временно оккупированные территории, представить страшно. Но, сейчас жертвы кремлёвской пропаганды снова начнут кричать о постанове.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16811
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 13:12
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Вот и ответ на зверства российской армии в Буче. Какие еще зверства будут выявлены, когда украинская армия освободит временно оккупированные территории, представить страшно. Но, сейчас жертвы кремлёвской пропаганды снова начнут кричать о постанове.


такое как быс и комментировать смысла нет. бред какой то.

[Исправлено: alex_60, 09.04.2022 - 13:13]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2483
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Отправлено: 09.04.22 - 13:16
#3
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Цитата:
alex_60:
смысла нет. бред какой то.

не бред, а суровая реальность. Германия до сих пор репарации платит за зверства фашизма. Россию ждёт та же участь. Преступления российской армии в Украине безнаказанными не останутся.
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