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Цитата:Bloomberg пишет:Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти продолжает ее покупать, прикрываясь "смешиванием".Как пишет обозреватель Bloomberg Ксавьер Брасс, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01 процента поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения."Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина", - говорится в статье.Компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.Вот так надо новости подавать, со ссылками.Тогда душка от них нет