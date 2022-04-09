Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 804 из 804«1...802803804
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16095
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:17
#12046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Умерли (КВИ+): 161 (+0 за 07.04)

Умерли (КВИ-): 46 (+0 за 07.04)


Это больше чем до ковида или так же?
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
366
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:21
#12047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В чью пользу - вот сейчас главный вопрос и с каким счетом

Два кармана на одном пиджаке. Вы о чем...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:24
#12048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Просмотрел.
Все 126 комментариев во флуде одобрены..
Это я так хочу набрать 30..
Ну вот, смысл мне набирать 30?
Развели демагогию, что набираю ради статуса..
А 126 зачем набрал то?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:26
#12049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Свинину - наверное плохо, не знаю. У

Мне про свинину он не говорил ничего..
Модет то что она как человек, всеядна, потому нельзя.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16095
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:34
#12050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Два кармана на одном пиджаке. Вы о чем...

Бывает, висит, не носишь, а потом бац в карман - а там соточка. Во второй бац ' а там пусто. Ну хоть соточка - тоже неплохо :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:39
#12051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По тематическим веткам, один раз захотел, так, сейчас посмотрю, а вот, набрал что то 56 без дискуссий..
Тем то валом, на каждую от одного комментария до трёх в среднем..
О темах про Украину уже молчу, там и 20 можно с ходу как говорится..
Попробуем пройти мой рекорд?

[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 11:41]
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9154
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:23
#12052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1873
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:48
#12053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:

Bloomberg пишет:

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти продолжает ее покупать, прикрываясь "смешиванием".

Как пишет обозреватель Bloomberg Ксавьер Брасс, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01 процента поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина", - говорится в статье.

Компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.
Вот так надо новости подавать, со ссылками.
Тогда душка от них нет
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:56
#12054
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, у некоторых пожрать ночью,
накласть фото задов, считать сколько ночных постов набрал, это смысл жизни.
при этом задавая глупые вопросы редакции, показываю свою типа "важность", и выгляди при этом просто глупо.

[Исправлено: alex_60, 09.04.2022 - 13:09]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:59
#12055
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нормальные в такую теплую погоду
меняют колеса в гараже, пылесосят салон авто после зимы.
общаются с соседями в реальном мире.
под чай из самовара на дровах.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 13:05
#12056
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто пикирует и пикирует.
и все ни никак не врежется в землю.
раньше такие юморные кинозарисовки были из пилотской кабины, они тоже же все пикировали,английские типа летчики вроде, но все это им никак не получалось.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
366
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 13:21
#12057
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
раньше такие юморные кинозарисовки были из пилотской кабины
К
а кинофильм ? смотрели .
Профайл
Страница 804 из 804«1...802803804
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: YESNO

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS