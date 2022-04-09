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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:17
Цитата:
Это больше чем до ковида или так же?
Умерли (КВИ+): 161 (+0 за 07.04)
Умерли (КВИ-): 46 (+0 за 07.04)
Умерли (КВИ-): 46 (+0 за 07.04)
Это больше чем до ковида или так же?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 366
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:21
Цитата:
Два кармана на одном пиджаке. Вы о чем...
maxsaf:
В чью пользу - вот сейчас главный вопрос и с каким счетом
В чью пользу - вот сейчас главный вопрос и с каким счетом
Два кармана на одном пиджаке. Вы о чем...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:24
Хм..
Просмотрел.
Все 126 комментариев во флуде одобрены..
Это я так хочу набрать 30..
Ну вот, смысл мне набирать 30?
Развели демагогию, что набираю ради статуса..
А 126 зачем набрал то?
Просмотрел.
Все 126 комментариев во флуде одобрены..
Это я так хочу набрать 30..
Ну вот, смысл мне набирать 30?
Развели демагогию, что набираю ради статуса..
А 126 зачем набрал то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:26
Цитата:
Мне про свинину он не говорил ничего..
Модет то что она как человек, всеядна, потому нельзя.
maxsaf:
Свинину - наверное плохо, не знаю. У
Свинину - наверное плохо, не знаю. У
Мне про свинину он не говорил ничего..
Модет то что она как человек, всеядна, потому нельзя.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:34
Цитата:
Бывает, висит, не носишь, а потом бац в карман - а там соточка. Во второй бац ' а там пусто. Ну хоть соточка - тоже неплохо
YESNO:
Два кармана на одном пиджаке. Вы о чем...
Два кармана на одном пиджаке. Вы о чем...
Бывает, висит, не носишь, а потом бац в карман - а там соточка. Во второй бац ' а там пусто. Ну хоть соточка - тоже неплохо
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 11:39
По тематическим веткам, один раз захотел, так, сейчас посмотрю, а вот, набрал что то 56 без дискуссий..
Тем то валом, на каждую от одного комментария до трёх в среднем..
О темах про Украину уже молчу, там и 20 можно с ходу как говорится..
Попробуем пройти мой рекорд?
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 11:41]
Тем то валом, на каждую от одного комментария до трёх в среднем..
О темах про Украину уже молчу, там и 20 можно с ходу как говорится..
Попробуем пройти мой рекорд?
[Исправлено: 111, 09.04.2022 - 11:41]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9154
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:23
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
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- 06.10.16
- Сообщений:
- 1873
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:48
Цитата:
Bloomberg пишет:
Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти продолжает ее покупать, прикрываясь "смешиванием".
Как пишет обозреватель Bloomberg Ксавьер Брасс, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01 процента поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения.
"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина", - говорится в статье.
Компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.
Вот так надо новости подавать, со ссылками.
Тогда душка от них нет
YESNO:
Bloomberg пишет:
Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти продолжает ее покупать, прикрываясь "смешиванием".
Как пишет обозреватель Bloomberg Ксавьер Брасс, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01 процента поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения.
"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина", - говорится в статье.
Компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.
Вот так надо новости подавать, со ссылками.
Тогда душка от них нет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:56
да, у некоторых пожрать ночью,
накласть фото задов, считать сколько ночных постов набрал, это смысл жизни.
при этом задавая глупые вопросы редакции, показываю свою типа "важность", и выгляди при этом просто глупо.
[Исправлено: alex_60, 09.04.2022 - 13:09]
накласть фото задов, считать сколько ночных постов набрал, это смысл жизни.
при этом задавая глупые вопросы редакции, показываю свою типа "важность", и выгляди при этом просто глупо.
[Исправлено: alex_60, 09.04.2022 - 13:09]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 12:59
нормальные в такую теплую погоду
меняют колеса в гараже, пылесосят салон авто после зимы.
общаются с соседями в реальном мире.
под чай из самовара на дровах.
меняют колеса в гараже, пылесосят салон авто после зимы.
общаются с соседями в реальном мире.
под чай из самовара на дровах.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 13:05
а кто пикирует и пикирует.
и все ни никак не врежется в землю.
раньше такие юморные кинозарисовки были из пилотской кабины, они тоже же все пикировали,английские типа летчики вроде, но все это им никак не получалось.
и все ни никак не врежется в землю.
раньше такие юморные кинозарисовки были из пилотской кабины, они тоже же все пикировали,английские типа летчики вроде, но все это им никак не получалось.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 366
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.04.22 - 13:21
Цитата:
а кинофильм ? смотрели .
alex_60:К
раньше такие юморные кинозарисовки были из пилотской кабины
раньше такие юморные кинозарисовки были из пилотской кабины
а кинофильм ? смотрели .
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